Streifen, Schnipsel, Bögen: fünf Künstler im EOS-Verlag St. Ottilien

Von: Susanne Greiner

Atelier statt Empfangsbereich: Beim EOS-Verlag in St. Ottilien arbeiten eine Woche lang fünf Künstler mit Papierresten. © ks

St. Ottilien – Jeder hat es, jeder nutzt es, jeder wirft es weg. „Und dabei ist es ein so flexibler Werkstoff“, sagt die Windacher Bildhauerin Sabine Köhl, zweite Vorsitzende im Eresinger Kunstverein Vis à Vis. Sie beschließt: „Ich möchte mit Papier arbeiten“ – der Startschuss für das Projekt „PuR – Papier und Raum“: Fünf Kunstschaffende nehmen sich dem Werkstoff an, formen Neues aus Resten – momentan bei einem Papier-Symposium im EOS-Verlag der Erzabtei St. Ottilien.

Normalerweise schmücken den Eingangsbereich des Verlags Schreibtische, edle Teppiche, Bücherregale. Jetzt ist der Boden mit Pappe abgeklebt und mehrere Arbeitstische drängen sich zwischen Papier in jeglichem Format: Streifen, Bögen, Blöcke. Köhl hat fünf weitere Kunstschaffende eingeladen. Zuerst zum Symposium ins Papierwerk Glockenbach, wo es um Theorie und ganz habhaft ums Papierschöpfen ging. Und dann zum Papier-Symposium, eine Art Workshop, nach St. Ottilien: Was kann aus Papier entstehen? „Dabei muss nichts Fertiges rauskommen“, sagt Köhl. Es ist ein Ausprobieren, Testen, Spielen. Doch woher den Rohstoff nehmen? „Wenn ich einen Bogen Papier kaufe, überlege ich lange, wie ich ihn verarbeite“, erzählt die Windacherin. Papier ist teuer, was viele Verlage in letzter Zeit zu spüren bekommen haben. „Hier können wir aus dem Vollen schöpfen“, freut sich Köhl. Weshalb für sie auch mal bogenweise Reißarbeiten drin sind, aufeinandergeschichtet erinnert das an geologische Formationen.

Die Verbindung zum EOS-Verlag war ein Glücksfall: über den Verlagsleiter Pater Kyrill, Mitglied bei Vis à Vis, der die Künstler einlud: „Papier? Haben wir.“ Vor allem massenhaft Reste, Abfall, der sich in den Produktionshallen stapelt. Und in den Abfallcontainern, in denen die Kunstschaffenden nach Belieben kopfüber wühlen dürfen. Dass die Künstler auch dazu noch in ‚Vollpension‘ im Gästehaus des Klosters wohnen dürfen; ein besonderes Extra.



Am Anfang steht die Qual der Wahl: „Wenn ich so viel Material zur Verfügung habe, was nehme ich?“, fragt sich der Peitinger Künstler Peter Mayr. Und hat spontan die Idee, vielleicht einen ganzen Papierblock mittels Flex zu bearbeiten. Ein besonderes Material, mit dem er zugange ist: geschredderte D-Markscheine. Aus deren Fitzeln geschöpftes Papier schimmert im bekannten Blau-Grün-Grau, samt Nummerierung und Blitzen der Silberstreifen zur Falschgelderkennung.



Bildhauerin Angelika Hoegerl aus Utting, sonst textil unterwegs, ist vom Papier begeistert: „Es ist schnell, flexibel und einfach zu verarbeiten.“ Ihr Thema: „Grundrisse gotischer Gewölbe“, die sie aus Pappbögen als Architekturen entstehen lässt. Christine Ott aus München arbeitet filigran. Vor ihr oszillieren schwarze Minirechtecke auf Weiß, lassen Raum in optischer Täuschung entstehen. Fasziniert ist sie von den hütchenförmigen Kreisen, die beim Lochen entstehen – auch eher klein. „Aber es soll groß werden“, sagt sie.

Raumgreifend arbeitet auch der Glaskünstler Tobias Krug aus Eresing: Er ‚baut‘ Waben aus auf Spannung aneinandergebundenen Bögen. Gestapelt ergeben die lebensgroße Skulpturen – eine ‚fünfstöckige‘ steht bereits in der Galerie in St. Ottilien, wo von Oktober bis Dezember auch die abschließende Ausstellung des Projekts „PuR“ stattfinden wird. Da mit dabei ist dann auch Otto Scherer aus Pürgen.



„Spannend bei diesem Symposium-Workshop ist auch der Austausch untereinander“, erzählt Hoegerl. „Das sind Gespräche, die einen unheimlich nach vorne bringen.“ Ein Gemeinschaftswerk ist bereits entstanden, und zwar im Papierwerk Glockenbach: eine Arbeit aus den Resten der Pulpe – Wasser und Fasern, den ‚Elementen‘ des Papiers.