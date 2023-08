„Landsberger Land“ warnt: Streuobstbestände akut gefährdet

Dass es bei den Äpfeln nicht auf das Aussehen, sondern auf den Geschmack ankommt, weiß auch Apfelkönigin Sophie im Dachauer Land. © Landsberger Land

Landkreis - Auch in diesem Jahr sammelt die Solidargemeinschaft Landsberger Land wieder Äpfel für den Streuobstsaft. Doch es steckt so viel mehr dahinter. Die Streuobstbestände sind akut gefährdet. Seit 1965 sind 70 % der Streuobstbestände in Bayern verschwunden. Es wird von einem jährlichen Verlust von 100.000 Bäumen ausgegangen.

„Die Artenvielfalt auf den Streuobstwiesen ist einzigartig. Es summt und fliegt, dass es eine Freude ist. Dort ist nun einmal Lebensraum von unzähligen Lebewesen, vom kleinsten Insekt bis zu Vögeln und Hasen“, erklärt Isabel Aragon-Schenk, Vorsitzende der Solidargemeinschaft Landsberger Land. Durch die jährlich stattfindende Streuobstsammlung leisten die Ehrenamtlichen einen großen Beitrag zur Artenvielfalt in der Region. Die Streuobstwiesen beherbergen über 5.000 Tier- und Pflanzenarten. Sie bereichern das Landschaftsbild, vor allem aber die biologische und regionale Vielfalt.

Aktuell zählt man in Bayern knapp sechs Millionen Streuobstbäume. Der Streuobstanbau hat sich über Jahrhunderte entwickelt und ist eine bedeutende Form des Obstanbaus für die Kulturlandschaft und Biodiversität. Die nachhaltige Pflege der Bäume und Streuobstwiesen macht das möglich, denn die Bäume müssen, um ertragreich zu sein, regelmäßig geschnitten werden und die Wiese ein- bis zweimal jährlich gemäht.

Aus den gesammelten Äpfeln wird der „Unser Land“-Apfelsaft gepresst. Ausschließlich die regionalen Äpfel aus dem „Unser Land“-Netzwerkgebiet, das München und Augsburg und die Landkreise herum umfasst, werden dafür verarbeitet. Das begeistert auch die Apfelkönigin Sophie im Dachauer Land: „Es kommt nicht drauf an, dass der Apfel schön ist, er muss nur schmecken. Zum Glück kann man aus jeder Sorte einen guten Saft machen. Die Hauptsache ist regional und saisonal.“

Die Sammlungen finden am 02., 16. und 30. September und am 14. Oktober von neun bis 13 Uhr bei Familie Huber in Eresing statt. 20 Euro je 100 kg Äpfel werden dafür ausgezahlt. Streuobst, also bereits vom Baum gefallenes Obst, darf gebracht werden. Faulige Früchte werden nicht angenommen. Alle Informationen zur Streuobstsammlungen gibt´s hier.