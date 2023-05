Es geht auch günstiger

„Strom-Probleme“: Stadtwerke Landsberg in den Miesen

Von: Ulrike Osman

Verluste beim Stromgeschäft: Die Stadtwerke Landsberg sind dennoch zufrieden. © Kreisbote

Landsberg - Das Geschäft mit dem Strom läuft, sagt der Vorstand der Stadtwerke Landsberg. Dem stehen jedoch hohe Verluste gegenüber.

Von einem „recht erfreulichen Status Quo“ und einem Kundenanstieg von 29 Prozent in vier Jahren sprach Jörg Gründinger, kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke, in der jüngsten Stadtratssitzung. Er war auf Antrag der Ausschussgemeinschaft ödp/Daschner eingeladen worden, um über die Entwicklung und aktuelle Situation in den Geschäftsfeldern Stromnetz, Stromvertrieb und Gasvertrieb zu berichten.

In dem bereits am 12. Januar gestellten Antrag verweist ödp-Stadtrat Stefan Meiser auf die hohen Verluste (knapp 1,3 Millionen Euro), die die Stadtwerke im Jahr 2021 mit ihrem Stromnetz erwirtschaftet haben. Für das abgelaufene Jahr 2022 plane das Kommunalunternehmen mit weiteren Verlusten im Stromnetz in Höhe von circa 600.000 Euro. „Die Verluste des Stromnetzes belaufen sich seit der Übernahme im Jahr 2010 (unter Einbeziehung des Jahres 2022) auf 3.217.500 Euro“, heißt es in dem Schreiben. Im Bereich Stromvertrieb seien Gesamtverluste von 845.000 Euro entstanden und beim Gasvertrieb 244.000 Euro. Somit würden sich die aufgelaufenen Verluste in den drei Geschäftsfeldern Stromnetz, Stromvertrieb und Gasvertrieb auf 4,3 Millionen Euro summieren, rechnet Meiser vor.



Gründinger verwies im Stadtrat auf einen starken Rückgang der verkauften Strommengen im Coronajahr 2020, auf die daraus folgenden geringeren Umsatzerlöse und Netzentgelte sowie auf die unvorhersehbaren Preissprünge im vergangenen Jahr. Meiser konterte, dass die Schwierigkeiten im Strom- und Gasvertrieb nicht erst in den letzten beiden Jahren entstanden seien, sondern sich die Verluste über einen längeren Zeitraum angehäuft hätten. Von dem ursprünglichen Ziel, mit Gewinnen aus der Energiesparte Verluste beim Inselbad oder den Parkgaragen auszugleichen, sei man offensichtlich weit entfernt.



Welche Erlöse Netzbetreiben zur Verfügung stehen sollen, legen die Landesregulierungsbehörden auf Grundlage der Kosten des Netzbetriebs für jeweils fünf Jahre im Voraus fest. Die nächste dieser Regulierungsperioden beginnt 2024. Dadurch, dass die Erlöse fixiert sind, seien sie von den tatsächlichen Kosten entkoppelt, so Gründinger. Würden letztere höher ausfallen als angenommen, wirkt sich das entsprechend negativ aus.



Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) erklärte, nach der Re-Kommunalisierung der Stadtwerke sei zunächst „auf Kunden- und Mengengewinnung“ abgestellt worden. „Man hatte ursprünglich noch andere Ziele als Gewinn.“ Es spreche viel dafür, das Stromnetz in kommunaler Hand zu haben.



Es geht auch günstiger

Aus dem Zuschauerraum verfolgte der ehemalige Stadtrat Jost Handtrack die Diskussion. Er hat nach eigenen Angaben nach „jahrelanger Treue“ zum 30. Juni seinen Vertrag bei den Stadtwerken gekündigt. Der Grund: Andere Anbieter senken den Strompreis zum 1. Juli, die Stadtwerke hingegen frühestens zum 1. Januar 2024. „Laut telefonischer Auskunft sind ihnen die Hände gebunden – aufgrund ihrer Einkaufspolitik“, so Handtrack zum KREISBOTEN. Bei der Wahl des neuen Stromversorgers habe er bewusst keinen Billiganbieter gewählt. Trotzdem spart er künftig knapp 300 Euro im Jahr – „für dieselbe Leistung“, wie Handtrack betont. „100 Prozent Ökostrom.“