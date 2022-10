Völlig überflüssig

Wird »Dießen leuchtet« der Saft abgedreht?

Von: Dieter Roettig

Ob Dießen am 24. November wieder leuchtet, ist noch ungewiss. Klimakrise und Energiesparmaßnahmen könnten den verkaufsoffenen Donnerstag-Abend ausbremsen. © Roettig

Dießen – Ob Dießen am 24. November leuchtet, steht noch in den Sternen. Der verkaufslange Donnerstag vor dem ersten Advent könnte nach der Corona-Zwangspause auch heuer aus- und diesmal der Klimakrise zum Opfer fallen. In der aktuellen Gemeinderatssitzung plädierte Bürgermeisterin Sandra Perzul zwar für die vom Gewerbeverband organisierte Veranstaltung, man müsse aber noch die Stellungnahme des Landratsamtes abwarten.

Sandra Perzul führte an, dass der Stromverbrauch dieser einmaligen und nur fünfstündigen Veranstaltung nicht wesentlich ins Gewicht falle. Beim Oktoberfest habe man mit Segen von ganz oben drei Millionen Kilowattstunden „verballert“, was dem Jahresbedarf von 1.200 Haushalten entspreche. Die Meinung der Gemeinderäte war zwiespältig. In Zeiten, wo für die Bürger Energiesparen oberstes Gebot sei, müssten die Kommunen mit gutem Beispiel vorangehen.



Für „Dießen leuchtet“ mit zwangsläufig höherem Stromverbrauch würden die Leute wenig Verständnis haben, befürchteten einige Räte. Antoinette Bagusat (Dießener Bürger) wiederum sah die kunstvoll bestrahlten Häuser von der Herrenstraße über die Mühlstraße bis runter zum Untermüllerplatz als Kulturereignis, das die Besucher in den aktuell schweren Zeiten aufmuntern würde. Michael Hofmann (BP) ärgerte sich in der Sitzung und hinterher in den sozialen Medien über die „grüne Verbieteritis“, weil die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zu einer Absage von „Dießen leuchtet“ tendiert.



Uschi Wacke, die Vorsitzende des Gewerbeverbandes, fände eine Absage schade für die mitwirkenden Geschäfte, die sich traditionell für diesen vorweihnachtlichen Einkaufsabend besonders rausputzen. Neben der Häuser-Illumination sind auch Darbietungen vorgesehen wie von den Landsberger Stelzern, Akelas Feuershow oder den Leuchttrommlern von Pura Vida.



Völlig überflüssig



Unabhängig von „Dießen leuchtet“ hatten Dießens Grüne einen Antrag zu möglichen Energieeinsparungen in der Marktgemeinde eingereicht. Diesen Maßnahmenkatalog fand Kollege Michael Lutzeier (Die Partei) völlig überflüssig, da entsprechende Verordnungen bereits staatlich beschlossen wurden. Das unnötige Nachtarocken der Dießener Grünen sei Zeit- und Energieverschwendung und „nur was fürs Schaufenster“.



Bei nahezu allen von den Grünen vorgeschlagenen Maßnahmen konnte Bürgermeisterin Perzul Vollzug beziehungsweise „in Arbeit“ vermelden. So sei der größte Teil der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet bereits auf stromsparendes LED umgerüstet. Bei den restlichen Leuchten seien die Versorgungsträger dran. Perzul: „Die geforderte Installation von Bewegungsmeldern bei der Straßenbeleuchtung ist aus Sicherheitsgründen nicht sinnvoll und außerdem technisch sehr aufwendig.“ Dagegen seien Bewegungsmelder zur Steuerung der Beleuchtung in gemeindlichen Liegenschaften bereits zum Teil verbaut. Auf die Beleuchtung von gemeindlichen Gebäuden und Denkmälern habe man wie bei den Kirchen verzichtet. Sogar die Kioskbeleuchtung in den Seeanlagen wurde abgestellt und die elektrischen Pumpen in den Gemeindebrunnen wurden außer Betrieb genommen.



Die Forderung der energetischen Sanierung von Gemeindeliegenschaften mit kurzfristigen Maßnahmen konnte die Bürgermeisterin mit einer teilweise bereits erfolgten Optimierung wie Anpassung der Vorlauftemperaturen oder Heizzeiten beantworten. Allerdings seien zur Umsetzung kostenintensiver Einsparungsmaßnahmen wie „hydraulischer Abgleich, Erneuerung der Fenster oder Anbringung von Wärmedämmung“ genaue Untersuchungen und Kostenschätzungen einzuholen. Erst dann könnten die erforderlichen Mittel für die künftigen Haushaltsjahre eingestellt werden.



Ausgebremst



Die Grünen-Forderung nach „sofortiger Installation der bereits im Haushalt veranschlagten Photovoltaikanlagen sowie die Umsetzung für weitere Standorte“ wurde ausgebremst, da man hier nicht ad hoc agieren könne. So liefen für die PV-Anlage Bischofsried gerade die notwendigen Bauleitplanverfahren ebenso wie für die Freiflächen-PV-Anlage mit gemeindlicher Beteiligung im Süden von Dießen. Lediglich die PV-Anlage auf dem Bauhof Gruberberg wurde bereits beauftragt und soll Anfang 2023 installiert werden. Perzul: „Weitere gemeindliche PV-Anlagen sind im Rahmen der bevorstehenden Haushaltsberatungen für die kommenden Jahre vorgesehen.“ Irgendwann können dann auch – wie von den Grünen gefordert – die gemeindlichen E-Autos mit eigenem Photovoltaikstrom geladen werden.



Sogar die gemeindlichen Friedhöfe haben die Grünen in ihrem Maßnahmenkatalog nicht ausgelassen. Sie fordern das Aussetzen der Unkrautbekämpfung mittels dem mit Heizöl betriebenen Heißwassergerät sowie der mit Gas betriebenen Heißluftlanze. Als Alternative schlugen die Grünen die Entfernung der Kieswege vor. Stattdessen könne man Rasenflächen anlegen und die Hauptwege pflastern. Laut Bürgermeisterin Perzul sei das ohnehin teilweise geplant, aber der Wildwuchs müsse weiter bekämpft werden. Die Lösung wäre nur ein eigener Gärtner, der sich ausschließlich um die Friedhöfe kümmert. Vize-Bürgermeister Roland Kratzer (CSU) merkte an, dass die Angehörigen der hier Bestatteten mit ihren Gebühren ein Recht auf eine gepflegte Anlage hätten.