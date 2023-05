Super-Erfolg für Landsberger Impuls-Radler Biederer in Sonthofen

Dennis Biederer aus Landsberg hat beim RadRace120 in Sonthofen aufgetrumpft: Er kam als Gesamtschnellster über die Ziellinie und ergatterte mit seinen Kollegen auch den Sieg in der Teamwertung.

Gesamtschnellster im schnellsten Team

Landsberg/Sonthofen – Dennis Biederer aus Landsberg hat wieder zugeschlagen: Beim RadRace120 in Sonthofen kam er als Schnellster in der Gesamtwertung ins Ziel – und hat mit den Impuls-Radl-Kollegen Florian Christ und Tim Öttl auch noch für den Sieg in der Teamwertung gesorgt.

Die erste Auflage des RadRace120 in Sonthofen startete bereits am vorletzten Mai-Samstag mit einem knackigen Warm-Up vor der Haupt-Challenge einen Tag später. Das 4,3 Kilometer lange Team-Bergzeitfahren endete vielversprechenden. Die 480 Höhenmeter erklommen die vier IMPULS-Piloten Dennis Biederer (Landsberg), Florian Christ (Sindelsdorf), Tim Öttl und Martin Wilhelm (beide Weilheim) so zügig, dass sie sich auf den 5. Platz von insgesamt 232 Teams schoben.



Ein Top-Ergebnis, das für das nötige Selbstvertrauen und die Zuversicht für einen Erfolg beim Hauptevent am nächsten Tag sorgte. Das Team der vier Impuls-Radler ergänzte am Sonntag noch Sebastian Fischer (Sindelsdorf).



Die Fünf reihten sich in das riesige Starterfeld von knapp 2.000 Teilnehmern, das um 6:45 Uhr in Sonthofen die Startlinie für die 126 km lange Runde überfuhr. Vor den Impuls-Radlern, die wegen ihres guten Samstags-Ergebnisses aus Block A starteten, standen stolze 2.230 hm. Biederer, Christ und Öttl machten sich gleich deutlich sichtbar: Sie fuhren lange Zeit zu dritt in einer zehn Mann starken Spitzengruppe mit – die sich auf den letzten Kilometern des Rennens selektierte. Mit einem Riesenerfolg für Biederer: Der lag circa zwölf Kilometer vor der Ziellinie mit zwei Konkurrenten vorne und konnte in der letzten steilen Rampe nochmal zulegen. Angetrieben vom Jubel der vielen Fans kam „Dennis“ als Gesamtschnellster in einem breiten, internationalen Starterfeld ins Ziel. Ihm auf den Radlerfersen folgten fast zeitgleich Christ und Öttl, die mit ihren beiden Zeiten auch den Sieg in der Teamwertung für die Impuls-Radler sicherten. Und auch Sebastian Fischer und Martin Wilhelm konnten mit ihren Leistungen zufrieden sein.



„In unserer noch jungen Vereinsgeschichte zählt das vergangene Wochenende sicherlich zu einem der schönsten und erfolgreichsten“, freute sich Impuls-Radler Martin Wilhelm nach dem Rennen.