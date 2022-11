Superbike: Marcel Schrötter ganz in Rot mit der 92

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Marcel Schrötter startet am Wochenende beim Superbike-Finale in Australien ganz in Rot – mit der 92 statt „seiner“ Nummer 23. © MV Agusta

Pflugdorf/Phillip Island – Das ist er, der neue „Ferrari“, des Pflugdorfer Motorrad-Profis Marcel Schrötter, mit dem der „Umsteiger“ aus der Moto2-WM am Wochenende (Samstag und Sonntag jeweils um 4.30 Uhr MEZ) auf Phillip Island (Australien) mit einer Wildcard erstmals in der Supersport-WM an den Start gehen wird. Ein bisschen ungewohnt: Seine neue Rennmaschine, eine italienische MV Agusta, ist feuerrot – und der „Supersport-Rookie“ fährt beim Saisonfinale statt mit „seiner“ Startnummer 23 mit der 92 für sein neues Team. Für die neue Saison hat er sich aber bereits die 23 gesichert.

Schrötter legte in den Trainingssitzungen am Freitag ein ordentliches Debüt hin: Mit nur 1,2 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit belegte der 29-jährige Pflugdorfer Platz 13 in der kombinierten Zeitenliste. Am Samstag erwartet Schrötter ein völlig anderer Zeitplan, als er es von den Moto2-Grand Prix gewohnt ist. Am Vormittag geht es direkt in die Superpole, die über die Startaufstellung entscheidet, und am Nachmittag steht das erste von zwei Rennen des Wochenendes auf dem Programm. ServusTV bietet im deutschsprachigen Raum einen Livestream von den Rennen an, während Eurosport 2 am Samstag und Sonntag jeweils 15 Minuten vor dem Start live auf Sendung geht.

Sitzposition passt! Marcel Schrötter auf seinem neuen Arbeitsgerät. © MV Agusta

Marcels erste Eindrücke: „Ich bin mit meinem ersten Tag sehr zufrieden. Schon die erste Session war überraschend gut. Natürlich fehlt noch ein gutes Stück Wohlbefinden, aber es wird von Runde zu Runde besser. Es gab zwar ein paar kleinere Probleme, deshalb konnten wir vielleicht nicht ganz unser Potenzial zeigen. Das war aber nicht das Hauptaugenmerk, und das ist normal, wenn man ein neues Projekt beginnt.“ Die „rote 92“ weiter: „Viel wichtiger ist, dass es von Anfang an Spaß gemacht hat. Ich freue mich auf den Samstag mit der Superpole und dem ersten Rennen. Für das Qualifying wäre es cool, wenn wir einen kleinen Schritt nach vorne machen könnten. Dann werden wir sehen, was wir im Rennen machen können.“