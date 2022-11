Superbike: Marcel Schrötter ganz in Rot auf Platz 7

Von: Thomas Ernstberger

Marcel Schrötter startete am Wochenende beim Superbike-Finale in Australien ganz in Rot – mit der 92 statt „seiner“ Nummer 23. © MV Augusta

Pflugdorf – Das ist er, der neue „Ferrari“, des Pflugdorfer Motorrad-Profis Marcel Schrötter, mit dem der „Umsteiger“ aus der Moto2-WM am Wochenende auf Phillip Island (Australien) mit einer Wildcard erstmals in der Supersport-­WM, seiner künftigen Rennklasse, an den Start ging. Ein bisschen ungewohnt: Seine neue Rennmaschine, eine italienische MV Agusta, ist feuerrot – und der Supersport-Rookie fuhr beim Saisonfinale statt mit ,seiner‘ Nummer 23 mit der 92 für sein neues Team. Für die neue Saison hat er sich aber bereits die 23 gesichert.

Das Debüt Down Under war ordentlich, auch wenn er im ersten Rennen am Samstag stürzte. Am Sonntag fuhr Schrötter dann im zweiten Hauptrennen von Startplatz 6 als Siebter über die Ziellinie – dafür gab’s die ersten neun Supersport-WM-Punkte seiner Karriere. Der Oberbayer zufrieden: „Das war insgesamt ein ordentliches Rennen. Ich bin froh, dass ich zeigen konnte, dass ich immer noch schnell bin. Ich denke, dass ich mich mit null Erfahrung an meinem ersten Rennwochenende in dieser Meisterschaft gut verkauft habe. Aufgrund der Wetterbedingungen war es kein Zuckerschlecken. Am Ende hatte ich zwei freie Trainings, ein paar Runden in der Superpole und das war es dann auch schon an Vorbereitung“, erzählt der 29-jährige Pflugdorfer. „Im Rennen habe ich bis zur Hälfte sogar um das Podium gekämpft. So gesehen war es okay, und das müssen wir mitnehmen. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf mehr. Das war ein wertvoller Teil der Vorbereitung auf die nächste Saison.“



Die „rote 92“ weiter: „In der zweiten Hälfte des Rennens hatte ich mit diversen Problemen zu kämpfen, weshalb ich das Tempo meiner Konkurrenten nicht mehr mitgehen konnte und kurz vor Schluss von Raffaele de Rosa überholt wurde. Dennoch werte ich diesen siebten Platz als Erfolg. Und es hat definitiv Spaß gemacht, mit den etablierten Jungs zu kämpfen.“



Das Rennjahr 2022 ist für Marcel Schrötter noch immer nicht zu Ende: Am Wochenende wird er als Gaststarter am Finale der australischen Superbike-Serie teilnehmen.