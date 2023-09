Starkes IDM-Debüt für Luca Göttlicher

Von: Toni Schwaiger

Starkes IDM-Supersport-Debüt: in Assen: Luca Göttlicher aus Schwifting. © Dino_Eisele

Schwifting – Er ist groß und fit genug, um in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen, und da muss er sich als einer der Jüngsten im Teilnehmerfeld beweisen: Luca Göttlicher. Der 16-jährige Schwiftinger gab jetzt sein Supersport 600-Debüt in Assen bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) und zog sich dabei mehr als achtbar aus der Affäre.

Vorweg: In die Top Ten fuhr Göttlicher bei seiner IDM-Feuertaufe noch nicht, aber für die Ränge 11 und 12 in den beiden Rennen zollte die Konkurrenz dem Newcomer aus Schwifting allergrößten Respekt. Dabei lief die Vorbereitung auf den ersten Einsatz in der Supersport 600 so gar nicht nach Plan. Eine Woche vor dem IDM-Gaststart waren Tests im Rahmen des ,Jack‘s Racing Days‘ in Assen geplant, doch dafür hatte das Göttlicher-Team kurzfristig keinen Startplatz mehr bekommen.



So musste die zwei Tage vor dem IDM-Debüt reichen, um sich auf die neue Maschine einzustellen. Und Luca Göttlicher kam mit der Triumph-Street Triple RS 765 prima zurecht. Keine Selbstverständichkeit, wartet das ,Next Generation Bike‘ in Supersport-IDM-Konfiguration bei einem Gewicht von 165 Kilogramm doch mit 130 PS und 270 km/h Topspeed auf. „Das Motorrad wird annähernd gleich auch in der Supersport-WM eingesetzt“, so der 16-Jährige.



Bestens bestückt und mit der Nr. 99 auf dem Bike ging Göttlicher in Assen an den ersten IDM-Start seiner Rennfahrer-Karriere. In dem 26 Mann starken Feld schrammte er zunächst nur um Haaresbreite an einer Top Ten-Platzierung vorbei und bestätigte seine Leistung im zweiten Rennen mit Rang 12. „Ich bin total happy und freue mich auf den nächsten Termin“, sagte ein rundum zufriedener Göttlicher. Die nächste Herausforderung: das IDM-Finale in Hockenheim vom 22. bis 24. September.