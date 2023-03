Nächster Halt: Mandalika Circuit auf Lombok

Teilen

Marcel Schrötter hat sich in Australien vorerst auf den 3. Platz der Weltmeisterschaftswertung gekämpft. Weiter geht es am Wochenende in Indonesien. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf - Nach einem soliden Debüt als Supersport-WM-Pilot in Australien geht Marcel Schrötter als 3. Platz in der Gesamtwertung in die zweite Veranstaltung der Saison auf der indonesischen Insel Lombok.

Noch nicht mal eine Woche ist es her, da hat sich Ex-Moto2-Pilot Marcel Schrötter trotz einiger Schwierigkeiten in Australien vorerst auf den 3. Platz in der Gesamtwertung gekämpft. Von Phillip Island ist er mittlerweile schon wieder rund acht Flugstunden entfernt - die Rennen am kommenden Wochenende finden nämlich auf dem Mandalika Circuit auf Lombok, Indonesien statt.

Die Rennstrecke ist noch jung und erlebte wegen der klimatischen Bedingungen, vor allem im Hinblick auf die Asphaltverhältnisse, eine schwierige Feuertaufe bei den bisherigen Veranstaltungen. Und auf dieser gastiert die Supersport-WM dieses Wochenende zum dritten Mal.

„Ich freue mich auf das zweite Rennwochenende und auf Indonesien, wo ich mich wohlfühle“, so Schrötter. Er fühle sich „körperlich top vorbereitet“. Der Pilot kennt die Strecke bereits vom Moto2-Rennen im vergangenen Frühjahr. Seine Konkurrenten hingegen seien schon öfter auf dem indonesischen Asphalt gefahren. „Umso wichtiger ist das erste freie Training.“ Bei diesem wolle er versuchen „konstant unter die ersten Fünf zu fahren“, um für die späteren Rennen gerüstet zu sein. „Das Ziel ist es, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und hoffentlich die Lücke zu den Top Drei ein wenig zu schließen“, so Schrötter in Anlehnung an seinen 4. Platz beim Rennen am vergangenen Sonntag.

Wegen der siebenstündigen Zeitverschiebung zu Indonesien werden die Supersport-Rennen am Samstag und Sonntag um 05:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestartet. ServusTV bietet den bewährten Live-Stream der Rennen an.