Schrötter fliegt bei Supersport-WM vom Treppchen

Von: Nathalie Schelle

Nicht mehr auf dem Treppchen: Durch erschwerte Bedingungen ist Marcel Schrötter nicht mehr unter den Top-Drei. Mit seiner MV Agusta belegt er jetzt den 4. Platz in der Gesamtwertung der Supersport-WM. © MV Agusta Reparto Corse

Ein schwieriges Wochenende für Marcel Schrötter in der Supersport-WM. Nachdem er am Samstag knapp ein mögliches Top-Fünf-Ergebnis verpasst hat, endete das Rennen am Sonntag auch noch sehr schmerzhaft für ihn.

Pflugdorf – Nach regnerischen Bedingungen am Freitag konnten die Fahrer der Supersport-WM am Samstag über eine trockene Strecke ‚heizen‘. Zuvor machte sich bei Schrötter allerdings die fehlende Streckenkenntnis bemerkbar – deshalb musste er auf dem 9. Platz in der dritten Reihe starten.



Hier blieb er aber nicht lange. Der Pflugdorfer machte gleich in der ersten Runde zwei Plätze gut und lieferte sich mit vier weiteren Fahrern einen Kampf um die Positionen. In der vorletzten Runde fuhr der Pflugdorfer seine schnellste Zeit des Rennens und konnte so die Lücke zu seinem französischen Vordermann, Valentine Debise, schließen. Den konnte Schrötter in der letzten Runde dann auch noch vom 5. Platz verdrängen, was aber kein Dauerzustand blieb, wie Schrötter nach dem Rennen erklärte. „In der vorletzten Kurve habe ich Debise die Tür etwas zu weit geöffnet, als ich am Scheitelpunkt etwas von der Linie abkam“, so der 30-Jährige. So seien die beiden „auf Augenhöhe“ in die letzte Kurve gefahren, wobei Debise Schrötter auf der Außenseite habe überholen wollen. „Da hat mich mein Renninstinkt gepackt und ich wollte mich wehren, denn außen überholt zu werden, ist keine Option“, so der Pflugdorfer Pilot weiter. Im Endeffekt seien beide viel zu schnell gewesen, hätten die Linie verloren und seien durch die Wiese gefahren. Für Schrötter bedeutete das einen Rückschlag: der 5. Platz war weg, am Ende des ersten Rennens fuhr er als achter durchs Ziel.

Mit den Erfahrungen vom Samstag raste Schrötter am Sonntag über den Aspahlt und machte (wieder) in der ersten Runde gleich zwei Plätze gut. So fuhr er konstant auf Platz 5 und wollte die Lücke zu seinem Vordermann Adrian Huertas, zu dem der Rückstand nie größer als eine Sekunde war, schließen. Fünf Runden vor Schluss ging er deswegen etwas zu forsch ans Gas und wurde im hohen Bogen von seiner MV Agusta geschleudert. Der 30-jährige Pflugdorfer konnte die Unfallstelle aber auf eigenen Beinen verlassen und nach einem medizinischen Check hieß es: keine schweren Verletzungen. Bis zum nächsten Rennen in Imola, Italien, wolle der Pflugdorfer wieder fit sein, wie er nach dem Sturz erklärte.

Trotz des Sturzes nehme Schrötter am zweitägigen Test für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka, Japan, teil. „Hoffentlich kann ich diese beiden Tage gut nutzen und mich gut auf das Rennen vorbereiten.“ Nach dem Test wird die Meisterschaft von 14. bis 16. Juli in Imola fortgesetzt.