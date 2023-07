Fußball: Inklusiv zum Turniersieg

Im Team des FC Augsburg: Ein Jugendlicher aus der Tagesstätte von Regens Wagner Holzhausen setzt in der Begegnung gegen den SV Igling (blau) zur Flanke an. © Basener

Erpfting – Trotz hochsommerlicher Temperaturen war‘s ein Riesenspaß, das ,Inklusive Fußballturnier‘ auf dem Erpftinger Sportplatz. Rund 80 Kinder und Jugendliche kickten in acht Mannschaften aus der näheren Umgebung um den Turniersieg. Mit dabei auch die E-Jugend des FC Augsburg

Das Besondere an dem Turnier für Nachwuchsfußballer: In allen Teams spielten Kinder oder Jugendliche aus der Heilpädagogischen Tagesstätte oder dem Heilpädagogischen Heim von Regens Wagner Holzhausen mit. Dass sich Fußball und Inklusion gut vertragen, hat sich in der Vergangenheit bereits vielfach erzeigt. So auch bei diesem Turnier, dem sechsten seiner Art: „Unsere Fußballer schlüpften in die Trikots ihrer Gastmannschaften – und ab diesem Moment waren sie Teil der Mannschaft“, staunt Tagesstättenleiter Oliver Basener. „Das funktionierte super gut.“



Die Veranstalter des Turniers – der SV Erpfting mit Max Stubbe und Matthias Müller (Jugendleitung, Abteilung Fußball) sowie der Förderverein von Regens Wagner Holzhausen mit dem 2. Vorsitzenden Herbert Thanner – freuen sich sehr über den Erfolg ihres Engagements. Weitere Helfer waren die Freiwillige Feuerwehr Erpfting, die spontan mit Sprenkler-Regen für Erfrischung sorgte, sowie eine Reihe von Sponsoren. Sie stellten für die Sportlerinnen und Sportler kostenfreie Verpflegung und Geschenke bei der Siegerehrung zur Verfügung beziehungsweise unterstützten mit Geldspenden die Organisation des Turniers.





Wer es gewonnen hat? Erwar­tungsgemäß die E-Jugend des FC Augsburg, doch Sieger waren sie alle, wie die Turnierleitung betonte.