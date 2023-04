Tabellenführung für MTV Dießen

Von: Sabine Fleischer

Die Erste Mannschaft des MTV Dießen gewinnt 0:1 auswärts beim WSV Unterammergau und ist damit Tabellenführer in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga. © Achhammer

Dießen - In einer umkämpften und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie hat sich die Erste Mannschaft des MTV Dießen auswärts beim WSV Unterammergau mit 0:1 durchgesetzt und damit nach zwei Spieltagen die Tabellenführung in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga übernommen.

„Wir konnten vor allem offensiv leider nicht an unsere gute Leistung von letzter Woche anknüpfen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel. „Der Sieg war mehr erkämpft als erspielt.“



In einer insgesamt zerfahrenen ersten Halbzeit ohne viele Höhepunkte hatten die Gastgeber die etwas besseren Chancen, das Tor machte aber das Team vom Ammersee. Yannik Friedrich verlängert nach einer halben Stunde eine Ecke von Ropers zur 0:1-Pausenführung ins Netz.



Unterammergau versuchte nach dem Seitenwechsel, das Spiel zu drehen, konnte die Dießener Defensive aber auch in der langen Nachspielzeit nicht überwinden. Da der MTV es ebenfalls nicht schaffte, seine Konter erfolgreich auszuspielen, blieb es bis zum Schlusspfiff beim 0:1-Endstand.



„Wir freuen uns natürlich trotzdem über die Tabellenführung und wollen diese kommende Woche mit den nächsten drei Punkten verteidigen“, blickte Ropers schon auf das Auswärtsspiel am Ostermontag beim TSV Erling-Andechs.



Die Zweite Mannschaft des MTV musste sich im Anschluss in Unterammergau verdient mit 0:3 geschlagen geben, tritt kommende Woche auch in Andechs an und will dort ebenfalls drei Zähler mit nach Dießen nehmen.