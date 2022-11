Tafel Dießen: Umzug ins Warme verzögert sich

Von: Dieter Roettig

Große Freude im Frühjahr bei den Ehrenamtlichen der Dießener Tafel. Nach dem zugigen Kreuzgang beim Marienmünster erfolgt die Lebensmittel-Ausgabe künftig im „Blauen Haus“. Doch das dauert. Von links: Ingrid Ulrich, Leiterin Ingrid Sämmer, Petra Rauch, Stephan Reindl, Christa Falter und Michael Lutzenberger. © Roettig

Dießen – Bereits im April dieses Jahres hatte der Marktge­meinderat einstimmig beschlossen, der Dießener Tafel ein neues Dahoam zu stellen. Im Blauen Haus, ohne Berechnung von Miet- und Nebenkosten. Genau genommen im Souterrain des rückseitigen weißen Anbaus an der Prinz-Ludwig-Straße 23. Doch mit dem vor dem Winter erhofften Umzug vom zugigen Stephanshof beim Marienmünster wird es nichts mehr in diesem Jahr.

Die bedauerliche Nachricht musste Bürgermeisterin Sandra Perzul bei der jüngsten Gemeinderatssitzung verkünden. Die erforderlichen Umbauarbeiten können nicht rechtzeitig fertig gestellt werden. Schuld daran sind die übervollen Auftragsbücher der Bauunternehmen. Auf die Ausschreibung hin habe sich keine einzige Firma gemeldet. Letztendlich konnte MatteX aus Dießen dafür gewonnen werden, den Auftrag einzuschieben. Spaziergänger auf dem Weg in die Seeanlagen freuen sich, dass selbst die junge Firmenchefin Alisa Schneider mit anpackt und Trümmer der durchbrochenen Zwischenwände in den Hänger schleppt. Die Maurer-, Sanitär-, Elektro-, Boden- und Malerarbeiten werden noch einige Monate dauern.

Im weißen Anbau des „Blauen Hauses“ wird fleißig gewerkelt. Die neue Sammel- und Ausgabestelle der Dießener Tafel soll so schnell wie möglich fertig gestellt werden. © Roettig

Bis dahin müssen die Ehrenamtlichen der Tafel Dießen im beschwerlichen Provisorium beim Marienmünster an- und umpacken. Die vom Lebensmittelhandel gespendeten Waren werden nach der Abholung und teilweisen Zwischenlagerung im Kinderheim St. Alban hoch in die Vorräume des Traidtcastens transportiert und dort sortiert. Vor der Ausgabe am Mittwoch geht es dann wieder runter und mit Sackkarren in den Stephans­hof. Im zugigen Freiluft-Kreuzgang erfolgt schließlich die Ausgabe der Tüten.



Nicht nur für derzeit 35 zum Teil im Rentenalter befindlichen Helfenden ist diese Arbeit beschwerlich und birgt ein gesundheitliches Risiko, wobei einige bereits aufgeben mussten. Auch für die meist älteren „Kunden“ ohne Mitfahrmöglich­keit ist der Aufstieg zum Marienmünster mühsam und das Anstellen im Freien eine Zumutung. Manche Abholer aus anderen Westufer-Gemeinden kommen mit der Bahn und haben einen noch längeren Fußmarsch zum Marienmünster vor sich.



Alles Gründe, warum die Arbeiterwohlfahrt AWO als Trägerin der Tafel die Marktgemeinde um Nutzung der Räumlichkeiten im zentral gelegenen Blauen Haus in der Prinz-Ludwig-Straße bat. Und zwar im Keller- und Erdgeschoss der rückseitig angebauten „weißen Warze“. Eine seit Jahren ungenutzte Wohnung und ein Lagerraum für Mobiliar standen hier zur Verfügung. Einstimmig billigte der Gemeinderat das Vorhaben, und die Verwaltung schloss mit der AWO einen Vertrag für die Dauer von 60 Monaten mit einer Verlängerungsoption auf weitere 60 Monate ab.



Ideale Lage



Tafel-Chefin Ingrid Sämmer und ihre rechte Hand Ingrid Urlich finden die künftige Örtlichkeit ideal. Denn viele Abholer aus der Seniorenwohnanlage Färbergassl in unmittelbarer Nähe können sich künftig den beschwerlichen Weg zum Marienmünster sparen. Und auch das Sozialmobil des Vereins „GemEINSAM“ hat einige Botenfahrten weniger. Wenn Bedürftige nicht mehr gut zu Fuß sind, wird ihnen als besonderer Tafel-Service die Lebensmitteltüte frei Haus geliefert.



Die Dießener Tafel ist seit dem 29. November 2006 aktiv. Da sich auch am vermeintlich wohlhabenden Ammersee-Westufer die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet, sind viele Bürger auf Hilfe selbst bei den Grundbedürfnissen angewiesen. Niedrige Altersrenten, geringes Einkommen für Alleinerziehende, hohe Mieten und explodierende Energiekosten beschleunigen diese Entwicklung. Dazu kommt die wegen des Ukraine-Kriegs stark gestiegene Zahl von Flüchtlingen, die auch Anspruch auf Nutzung der Tafel haben.



Die nach Dießen nächsten Tafeln gibt es in Landsberg, Weilheim und Herrsching. Bundesweit geben 60.000 ehrenamtliche Helfer in über 940 Tafeln gespendete Lebensmittel an über zwei Millionen Menschen aus – Tendenz steigend.



Die einen darben, die anderen feiern: Wie Bürgermeisterin Perzul so nebenbei bekannt gab, wurde die Sperrstunde der Bar „Ludwig“ im Blauen Haus am Freitag und Samstag auf 3 Uhr verlängert.