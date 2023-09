Tag des offenen Denkmals: Besichtigungsmöglichkeiten im Landkreis Landsberg

Teilen

Pünktlich zum Tag des offenen Denkmals konnten die Bauarbeiten an den neuen Steinzeithäusern im Pestenacker beendet werden. In vier Tagen werden sie eröffnet. © Leitenstorfer

Landkreis – Diesen Sonntag, 10. September, ist es wieder soweit. Am Tag des offenen Denkmals öffnen bundesweit zahlreiche historische Gebäude, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Auch im Landkreis Landsberg bieten sich verschiedene Möglichkeiten, unter dem von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ausgegebenen Motto „Talent Monument“ für besondere Besichtigungen und Führungen, wie es aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht.

Das Steinzeitdorf Pestenacker feiert den Tag des offenen Denkmals 2023 mit einer Neueröffnung und wird zum Schaufenster der Vorgeschichte. Die neuen Steinzeithäuser des Freilichtmuseums werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Eröffnungszeremonie mit Landrat Thomas Eichinger, Bürgermeister Christian Bolz und der Leitung des Museums, Lejla Hasukic, beginnt um 13:30 Uhr. Das Gelände ist zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet. Die Jugendkapelle Geretshausen sorgt für die musikalische Umrahmung und der Dorfverein Pestenacker für einen Imbiss, Kaffee und Kuchen.

Mit Gebärdensprache

Bei einer Führung um 15 Uhr mit Unterstützung in Gebärdensprache wird thematisch der Schwerpunkt auf die Siedlungsentstehung gelegt. Es werden zudem Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Interessierte an der Fertigstellung und Inneneinrichtung der Häuser beteiligen können. An den Info- und Mitmachständen können bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt werden.



Pfarrhof von innen

In Walleshausen bieten Mitglieder der Pfarrgemeinde in Zusammenarbeit mit der Kreisheimatpflege des Landratsamtes Landsberg drei unterschiedliche Führungen an. Gezeigt und erklärt wird die Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt. Weiter gibt es die Gelegenheit, den barocken Pfarrhof innerhalb von Führungen zu besichtigen.



Los geht´s hier mit der Eröffnungsveranstaltung in der Kirche Mariae Himmelfahrt um 13.30 Uhr. Ab 14 Uhr beginnen dann die Führungen (nähere Infos gibt‘s hier).

Zum Tag des offenen Denkmals und anlässlich der Aktion „Autofreier Sonntag“ bietet der ADFC Landsberg eine geführte Radtour von Landsberg nach Walleshausen und zurück an. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr am Parkplatz vor dem Landratsamt, Von-Kühlmann- Straße. Losgeradelt wird um 13 Uhr. Nach einem Aufenthalt mit der Möglichkeit an den Führungen teilzunehmen, ist der Rückweg über Pestenacker, Beuerbach vorbei am Westerholz über Kaufering nach Landsberg geplant. Ankunft ca. 17.30 Uhr.



Auch der Besuch der Burgruine Haltenberg mit Führungen und Besteigung des Bergfrieds ist an diesem Tag möglich. Beginn der Führungen ist um 14, 15 und 16.Uhr. Treffpunkt ist direkt an der Burg. Auch das Rochlhaus in Thaining beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals unter anderem mit einer Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins, außerdem die Villa Gasteiger in Holzhausen am Ammersee und der Schacky Park in Dießen am Ammersee.



Auch in der Stadt

Auch die Stadt Landsberg öffnet unter dem Motto „Talent Monument“ einige Denkmäler. Dieses Jahr soll den Spuren der Jesuiten nachgegangen werden, wie Stadt-Pressesprecherin Simone Sedlmair mitteilt.



Im Rahmen zweier Rundgänge mit Dr. Thomas Hermann (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege), Dipl. Ing. Martin Geck (Schrammel Architekten Stadtplaner PartGmbB, Augsburg) und Dr. Stefan Paulus (Stadtheimatpfleger) soll der Umgang mit den herausragenden Zeugnissen jesuitischer Architektur und Kultur aus denkmalpflegerischer Perspektive thematisiert werden.



Schwerpunkte bilden hierbei neben der Hauptsakristei und der lgnatiuskapelle als Annexe der Heilig-Kreuz-Kirche sowie dem Arkadenhof und Prälatengang (Flöz) des ehemaligen Kolleggebäudes auch aktuelle Befunde im Kontext der Sanierung des damaligen Jesuitengymnasiums (Stadtmuseum Landsberg).



Die Führungen starten um 13.30 und um 15 Uhr im Stadtmuseum (Von-Helfenstein-Gasse) und dauern jeweils eine Stunde. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 20 Personen begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter bauamt@landsberg.de oder unter 08191/128215 dringend erforderlich.