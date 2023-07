Tagespflegeeinrichtung in Utting in trockenen Tüchern

Von: Dieter Roettig

Teilen

Flankiert vom Bauherrn Georg Bechteler (l.) und Bürgermeister Florian Hoffmann (r.) vor der künftigen Tagespflege: Regina Nieberle, Anne Wassermann und Natalie Kauth (v.l.). © Roettig

Utting – Als die Gemeinde 2021 das knapp 5.000 Quadratmeter große Areal am westlichen Ortsrand an der Achselschwanger Straße ganz in der Nähe der Kirche St. Leonhard an einen Investor verkaufte, war ihr eines wichtig: Hier sollte eine Kombination von Wohn- und gewerblicher Nutzung entstehen, darunter auch eine dringend benötigte Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Die ist jetzt nach langer Betreiber-Suche in trockenen Tüchern.

Im Januar kommenden Jahres wird das Pflegeteam WaNiKa aus Rott hier eine Tagespflege mit 18 Plätzen eröffnen. Georg Bechteler, Geschäfsführer der Axia-Bauprojekt GmbH, lud Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann zu einem Kennenlernen der „drei Damen vom Fach“ auf die Baustelle ein. Dabei dankte er dem Uttinger Gemeinderat, der mit einer zweijährigen Ausfallbürgschaft das Risiko der Anlaufphase übernommen hat.



Hoffmann wiederum sparte nicht mit Lob für Georg Bechteler, der das Thema Tagespflege zu seiner Herzensangelegenheit gemacht hatte. Seit Jahren schon unterstützt er großzügig soziale Projekte und gemeinnützige Vereine wie Peter Raithels „GemEINSAM“ in Schondorf und Hans Starkes „Füreinander“ in Utting. Letzterer ist auf Hilfsangebote aller Art für ältere Mitbürger spezialisiert und hat Bechteler bei seinem Vorhaben beraten. Sogar als sein Förderantrag beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege abgelehnt wurde, hatte er nicht aufgegeben und es mit viel Kampfgeist alleine durchgezogen.



Der Kontakt zwischen Axia und dem Wunschkandidaten WaNiKa (nach den Namen der Betreiber Wassermann, Nieberle und Kauth) bestand schon länger. Nach konstruktiven Gesprächen und der Bürgschaftsübernahme durch die Gemeinde kam es schließlich zum Vertragsabschluss. Aktuell bringen die drei Damen ihre Vorstellungen für die optimale Gestaltung der ca. 250 Quadratmeter großen rollstuhlgerechten Räumlichkeiten und des Gartens mit ein, wobei Bechteler nochmals 100.000 Euro für die Ausstattung locker machte.



Von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16.30 Uhr werden künftig ältere Menschen bis zum Pflegegrad 3 betreut, wobei es im Umkreis von 15 Kilometern sogar einen Abhol- und Bringdienst geben wird. Über alle Details, auch über die mögliche Abrechnung mit der Pflegekasse, werden interessierte Angehörige bei einem Infoabend im Herbst vor Ort aufgeklärt.



Gemäß dem Gemeindewunsch „Harmonisches Miteinander von Familien, Senioren und Gewerbe“ hat die Axia auf dem Gelände Wohnungen, Doppelhäuser und Gewerbeeinheiten mit Tiefgaragen errichtet, die sich kurz vor der Fertigstellung befinden. Auf dem Gelände wurde einst ein Sägewerk betrieben, bevor es die Gemeinde 1999 kaufte und an eine Zimmerei verpachtete. Zuletzt diente es nur noch zum Lagern von Bauschutt. Zur sinnvollen Nutzung stellte der Gemeinderat mit dem Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München einen Bebauungsplan auf, um hier im Außenbereich Bauland für eine Kombination von Wohn- und gewerblicher Nutzung auszuweisen.