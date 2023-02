Von der Kämpferin zur Kaiserin

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Tamara Roming spielt die Rolle der Sissi in der Musical-Revue Elisabeth. © Heyd

Landkreis – Mit blonden langen Haaren, einem Grinsen im Gesicht und mit braun-grünen Augen, die ‚Hallo Leben‘ rufen, sitzt Tamara „Tammy“ Roming am Tisch und erzählt ihre Geschichte: die Geschichte einer jungen Frau, die über neun Jahre gegen eine schwere Krankheit gekämpft hat und jetzt wieder mitten im Leben steht. Tammy war an Borreliose erkrankt.

„Die Borreliose kam von einem Bremsenstich, als ich 13 war“, erzählt Tammy. Bis dahin war sie immer kerngesund, nie wirklich krank. Nach dem Stich änderte sich das: „Wir sind dann zu Ärzten gegangen, weil wir uns gewundert haben, dass es mir häufig schlecht ging.“ Die Ärzte konnten aber nichts entdecken. Die Jahre vergingen und Tammy begann mit 16 ihre Musical-Ausbildung. „Die konnte ich zwei Jahre machen und dann bin ich zum ersten Mal richtig schlimm krank geworden.“ Zwei Jahre habe es gedauert, bis die Ärzte herausfanden, was Tamara hat. Ihre Schmerzen waren oft so schlimm, dass nicht mal Morphium half. Irgendwann wurde ihr klar, dass das Tanzen, der Kern ihrer Musical-Ausbildung, vorerst nicht mehr möglich sein wird.



Andere hätten sich in dieser Situation wohl erst mal unter der Bettdecke verkrochen und ihrem geplatzten Traum nachgeweint, aber nicht Tamara: „Ich wollte unbedingt weitermachen und brauchte daher eine Alternative. Filme haben mir schon immer viel Kraft gegeben. Aus ihnen kann man so viel lernen und dann dachte ich mir ‚Warum eigentlich nicht das?‘“ Und so landete sie an der Schauspielakademie.



Aber auch dieses Glück sollte nicht lange halten: „Dort war ich drei Jahre, bis meine Krankheit wieder zurückkam. Seitdem sind wir am Kämpfen, aber jetzt geht‘s wirklich aufwärts.“ Tamara hat, auch mit Hilfe ihrer Mutter, eine Therapie gefunden. „Meine Mama hat unglaublich viel nachgelesen und dann sind wir auf die Kardenwurzel gestoßen.“ Die Wilde Karde gilt bei manchen als Hoffnung im Kampf gegen Borreliose – ihr habe sie auf jeden Fall sehr geholfen, sagt Tammy. „Dazu haben wir dann eine ganzheitliche Therapie mit einer Ärztin, die sich auf Naturheilkunde spezialisiert hat, gefunden.“



„Wieder da!“

Seitdem Tammy diese Therapie macht, geht es bei ihr wieder aufwärts. Während sie letztes Jahr nicht mal alleine eine Treppe hochgehen konnte, schleppt sie mittlerweile wieder Wasserkästen nach oben. „Jetzt bin ich gesund und wieder da!“ Bereits im letzten Jahr konnte Tammy einige Filme drehen, darunter einen Schwarzwaldkrimi an der Seite von Uschi Glas.



Aber ein ganz besonderes Highlight steht für sie dieses Jahr an. Tamara spielt die Rolle der Sissi in der Musical-Revue „Elisabeth“ in der Stadthalle in Memmingen. Zu diesem Musical hat sie eine besondere Verbindung, denn dieses Stück erweckte in ihr damals den Traum, Musical-Darstellerin zu werden. „Ich hab in der vierten Klasse Musical-Karten für Elisabeth bekommen. Ich war total verzaubert und wusste, dass ich auch mal auf der Bühne stehen will.“ Anfang Februar waren die Vorsingen für das Musical, auf das Tammy sich zwei Monate vorbereitet hat. Eine gute Woche später war ihr die Rolle dann sicher. Tamara wird am 29. Dezember die Rolle der Sissi spielen, genauso wie am 6. April kommenden Jahres.



„Die Krankheit hat mir sehr viel gebracht, um immer wieder aufzustehen“ resümiert die junge Frau, die eine wahre Kämpferin ist und nun endlich im Leben und auch im Beruf voll durchstarten kann.