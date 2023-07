ADAC präsentiert Mobilität zum Anfassen

Wie es sich in einem Auto nach einem Überschlag anfühlt, zeigte der ADAC Südbayern mit seinem Simulator. © ADAC/Leisner

Penzing – Alle Themen aktueller Mobilität waren beim Tag der offenen Tür des ADAC in Penzing zu sehen. Laut Veranstalter haben mehrere tausend Besucher das Testzentrum Mobilität besucht.

Die Jüngsten lieferten sich als „ADAC Rennmäuse“ Bobbycar-Rennen. Wie Menschen mit Behinderung nicht nur mobil sein, sondern sogar elektrisch Motorsport betreiben können, zeigten eine Ausstellung von umgebauten Fahrzeugen sowie ein Parcours mit einem Elektro-Kart. Das ADAC-Team der aktiven Sicherheit mit Frederik Göbel, Johannes Huber sowie Volker Sandner führte einen Notbremsassistenten beim rückwärts Einparken vor und stellte seine zahlreichen Dummys von Fußgängern, Motorradfahrern und Wildtieren aus. Kindersitz-Tester Andreas Ratzek beantwortete Fragen von Gästen. Der ADAC Südbayern zeigte, wie es sich anfühlt, nach einem Überschlag im Auto über Kopf in den Gurten zu hängen. Wie leicht sich viele Keyless-Autos klauen lassen, demonstrierten Florian Hördegen, Manuel Kroboth, Jan Schreier und Markus Sippl. Eine ungewöhnliche Nutzung für ein Elektro-Auto hatten Matthias Vogt und Jochen Hauck parat: Sie versorgten dank der vierrädrigen Leihgabe des Landsberger Autohauses Sangl eine Gefriertruhe mit Strom, so dass daraus Wasser-Eis an Kinder verteilt werden konnte. Außerdem gab es Beratung zu Wallboxen für das Laden von Elektro-Autos. Dr. Ing. Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technik Zentrums in Landsberg, begrüßte derweil die interessierten Gäste. „Wir stellen heute auch unsere Pläne für die zukünftige Nutzung dieses Geländes vor, die in enger Abstimmung mit dem Zweckverband erfolgt“, so Kolke.

Die Feuerwehren Epfenhausen, Igling, Kaufering, Penzing und Untermühlhausen unterstützten nicht nur die Sicherheitswache, sondern zeigten auch, wie man verunfallte Autos aufschneidet, um Menschen zu retten. Geschminkt wurden die Statisten von der Wasserwacht Penzing, die mit ihrer Mannschaft außerdem weitere Unterstützung leistete. Verbrauchernähe bewies der ADAC mit Informationen zu so genannten E-Fuels, die Jens Brugger, Matthias Gall, Luis Kalb und Martin Ruhdorfer vom ADAC Autotest erläuterten, ebenso wie die mobile Abgas-Messanlage für Fahrten im echten Straßenbetrieb. Die Ausstellung der vom ADAC getesteten Elektro-Mountainbikes erläuterten Michael Peuckert und Dino Silvestro. Ein Kinder-Fahrradparcours, Infos zur ADAC Fahrrad-Pannenhilfe und Mitfahrgelegenheiten im autonomen Shuttle des Partners Technische Hochschule Augsburg rundeten das Angebot auf dem ehemaligen Flugplatz des LTG 61 ab. Dazu gehörten eine Fotowand und Foodtrucks aus der Region ebenso wie ein Stand der Landsberger Energie-Agentur LENA, die das ADAC Testzentrum Mobilität mit Wärme versorgt. Gleich nebenan öffneten auch die Penzing Studios ihre Pforten und zeigten ihre digitale Hyperbowl.

