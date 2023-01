Testpflicht: Lockerung im Klinikum Landsberg

Von: Susanne Greiner

Teilen

Lockerungen im Klinikum Landsberg: Eine Testpflicht gibt es nur noch für stationäre Patienten. © Klinikum LL/Leitenstorfer

Landsberg – Wer ins Klinikum Landsberg möchte, muss weiterhin eine Maske tragen. Eine Testpflicht besteht aber nur noch für stationäre Patienten. Und diese Tests werden im Klinikum selbst durchgeführt.

„Es gibt keine Beschränkungen mehr, was die Anzahl der Besucher oder die Dauer des Besuchs betrifft“, sagt Klinikumssprecherin Regina Miller. „Die vom Gesundheitsministeriellem vorgegeben Handlungsempfehlungen für Besuche in Krankenhäusern sind somit größtenteils außer Kraft getreten.“



Auch die Besuchszeit ist somit wieder wie vor der Corona-Pandemie, täglich von 8 bis 20 Uhr. Dennoch bitte man, die Besuche, wenn möglich, auf die Nachmittags- und Abendstunden zu legen, so Miller.



Im gesamten Haus gelte weiterhin eine Maskenpflicht. Dabei muss eine FFP-Maske getragen werden.

Gefallen ist hingegen die Testpflicht für Besucher und auch für ambulante Patienten. Deshalb habe man die Eingangskontrolle und die Teststation kurzfristig aufgelöst, erklärt die Pressesprecherin. Patienten, die stationär aufgenommen werden, benötigten indessen noch einen Test. Den führe das Klinikpersonal aber bei Aufnahme in der Zentralen Notaufnahme oder präoperativ in der chirurgischen Ambulanz durch. Die Testpflicht für das Personal in der aktiven Patientenversorgung bestehe ebenfalls weiter.