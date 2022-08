Mit der neuen Linie in 20 Minuten von Landsberg nach Buchloe

Von: Toni Schwaiger

Landrat Thomas Eichinger und Klaus Schneider vom gleichnamigen Busunternehmen: „Die neue Linie Landsberg-Buchloe startet am 1. September!“ © Leitenstorfer

Landkreis –Seit dem Fahrplanwechsel der Bahn im Dezember vergangenen Jahres ist die Verbindung von Landsberg nach Buchloe im Ostallgäu deutlich schlechter geworden. Fahrgäste benötigen jetzt im Schnitt 30 Minuten mit der Bahn, wovon rund 15 bis 20 Mintuen auf die Wartezeit für den Anschlusszug am Bahnhof Kaufering fallen. Eine neue Buslinie soll jetzt Abhilfe schaffen. Ab 1. September, probeweise bis 28. Februar 2023.

Die neue Linie führt der Landkreis mit dem Omnibus­unternehmen Schneider ein. Mit elf Kursen in beide Richtungen verbindet sie die Mittelzentren Landsberg und Buchloe. Landratsamtssprecher Wolfgang Müller: „Die Fahrzeit zwischen beiden Orten lässt sich so auf knapp über 20 Minuten ohne Umstieg verkürzen.“



Mit Einrichtung dieser Linie werde eine zusätzliche Verbindung zwischen dem Ostallgäu und dem Landkreis Landsberg etabliert. Und mit der Linienführung zudem Holzhausen bei Buchloe durch den ÖPNV erschlossen, was bisher nur über das Anruf-Sammel-Taxi (AST) möglich sei.



Der neue Linie führt vom Bahnhof Landsberg über Breslauer Straße, Klinikum und P+R-Platz West nach Holzhausen und weiter bis zum Bahnhof in Buchloe und zu den weiterfüh­renden Schulen.



Buchloe bietet Fahrgästen mit einem sogenannten Zugkreuz Anbindungen sowohl Richtung Allgäu (Kempten, Oberstdorf, Füssen, Kaufbeuren) als auch in Richtung Bodensee (Lindau, Memmingen). Hinzu kommt, dass Buchloe der nächstgelegene Bahnhof mit Anschluss auf den Fernverkehr ist, hier besonders die Strecke München – Zürich. Müller weiter: „Der Fahrplan ist einerseits auf die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge in Buchloe ausgerichtet, andererseits aber auch auf die Schulzeiten der Schulen in Landsberg und Buchloe.“ Die Schüler hätten dadurch eine deutlich bessere Verbindung zwischen den beiden Städten und Landkreisen.