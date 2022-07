Zukunftsmusik

ADAC Testzentrum Penzing: eine noch kurze Geschichte, aber mit großer Zukunft?

Von: Dietrich Limper

Dieser Dummy übernimmt die Rolle des Fußgängers für den Test von Assistenzsystemen im Automobil. © UweRattay

Penzing – Das Testzentrum Mobilität auf dem ehemaligen Fliegerhorst Penzing kann zwar noch nicht auf 25 Jahre Geschichte zurückblicken, ist aber eine wichtige Außenstelle für die Tests des ADAC. Christof Gauß, Leiter Produkt & Qualitätsmanagement Technik, denkt sogar schon weiter und arbeitet an den Plänen für einen Innovations-Campus, der hier entstehen soll.

„Die Anlage in Penzing ist eine sehr gute Ergänzung für den ADAC“, sagt MdB Michael Kießling (CSU) auf Nachfrage des KREISBOTEN. „Wir werden in Zukunft sichere Mobilität brauchen und da wird Penzing mit seinem Potenzial eine wichtige Rolle spielen.“



Seit 2018 nutzt der Automobilklub Teilflächen des Fliegerhorsts für Tests und die Weiterentwicklung von verschiedenen Systemen rund um die Mobilität. Andreas Rigling ist seit 13 Jahren beim ADAC; der Diplomingenieur ist Projektleiter in Penzing. Er konzipiert mit seinen Mitarbeitern komplexe Unfallsituationen, mit modernster Technik und realistischen Attrappen.



Ein Versuch simuliert den Einsatz eines „Gelben Engels“ bei einer Panne. Während seiner Arbeit hat der Helfer keine Augen im Rücken und kann nicht auf Gefahren reagieren, die sich außerhalb seines Gesichtsfelds nähern. Kameras am Einsatzfahrzeug sollen den Mitarbeiter absichern und bei einem herankommenden Fahrzeug durch eine akustische Meldung für Aufmerksamkeit sorgen. Im Live-Test auf der Rollbahn funktioniert das ebenso wie eine Vollbremsung durch ein autonom fahrendes Auto „angesichts“ eines Fußgänger-Dummys.



Unfälle sind hier auf der Teststrecke einkalkuliert, denn nur dadurch können beispielsweise Fahrerassistenzsysteme an ihren Grenzen ausgetestet werden. Auf diese Weise entwickelt der ADAC in Penzing Sicherheitsanforderungen an innovative Technik. Das Knowhow wird an die Gesetzgeber in Berlin und Brüssel weitergegeben. Unter Umständen entstehen so Vorgaben für die Hersteller. Ein Beispiel ist das Verfahren zum Test von Notbremsassistenten, das weltweit als Bewertungssystem anerkannt ist. Der Assistent wird im Zuge der „General Safety Regulation“ ab 2024 bei einer neuen Kfz-Zulassung zur Pflicht.



Zukunftsmusik



ADAC-Manager Christof Gauß denkt allerdings schon viel weiter und plant in anderen Dimensionen. Derzeit ist der ADAC Mieter eines Teils des Geländes, mit der vom Landratsamt Landsberg und der Kommune Penzing genehmigten Zwischennutzung. Doch der ADAC hat größere Pläne für einen Innovations-Campus, wie Christof Gauß erklärt: „Wir würden gerne Räume für Hochschulen, Start-Ups und Partner anbieten. Es soll ein Campus werden, der nicht nur für technische Testarbeit zur Verfügung steht. Es geht um die Vernetzung von verschiedenen Branchen. Die Penzing Studios gehören dazu, die zwar anders, aber auch sehr innovativ arbeiten.“



Christof Gauß träumt von offenen Bereichen für die Bürger, denen die Arbeit im Testzentrum nahegebracht werden sollen. „Wir müssen Technik erlebbar machen“, fordert der ADAC Manager. „Auch Gastronomie kann ich mir an diesem Standort vorstellen.“



Im Moment existieren die Pläne nur auf dem Papier, aber der Automobilklub hat seine Ideen formuliert und beim Staat, der letztendlich Besitzer des Fliegerhorstes ist, angemeldet. Es sind viele Hürden zu nehmen: der Wert der Liegenschaft muss ermittelt, Altlasten müssen begutachtet und dann müssen auch die Politiker in Landsberg und Penzing gehört werden. „Der ADAC will investieren, das haben wir klar zum Ausdruck gebracht. Nun sind wir in einer Phase mit sehr intensiven Gesprächen, aber es gibt noch keine Verbindlichkeit, was auch gut so ist, denn es muss alles den richtigen Weg gehen.“



Auf ein Datum für den Baustart will sich Christof Gauß nicht festlegen. „Wir entwickeln das Projekt langsam, Stück für Stück. Und in der Verhandlungsphase möchten wir gerne bestehende Bereiche verbessern, wie beispielsweise die Oberfläche der Landebahn. Auch da sind noch viele Investitionen nötig, bevor wir weiterdenken können. Allerdings muss man im Kopf behalten, dass ungenutzte Gebäude, von denen es hier viele gibt, über die Jahre nicht besser werden.“



Der ADAC möchte auf dem Gelände vorsichtig etwas entwickeln und keinen „Überfall“ für die Bürger und Gemeinden vorbereiten. Es werden wohl noch viele Jahre ins Land ziehen, bevor die Visionen von Christof Gauß und seinen Mitarbeitern hier Gestalt annehmen.