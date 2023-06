Feiern im Landsberger Stadttheater: „Pam Pam Ida und das Silberfischorchester“

Von: Susanne Greiner

Teilen

„Pam Pam Ida“-Sänger Andreas Eckert mit dem Silberfischorchester (links), Thomas Thumann am Synthi und Jürgen Neumeier an der Gitarre. © Greiner

Landsberg - Gediegener sind sie geworden, die „Pam-Pam-Ida“-isten und ihre Kolleginnen aus dem Silberfischorchester. Das denkt man zumindest nach der ersten Hälfte des Konzertes, zu dem die Landsberger Kleinkunstbühne geladen hat. Bis dann der „Gockl“ kräht. Und das Stadttheater innerhalb weniger Takte brodelt. Die Band backt sprudelndes Glück – und entgeht mit viel Gefühl dem Liedermacher-Kitsch.

Ein Techno-Konzert? Der erste Ton, ein wabernder Elektro-Sound, gaukelt das vor, eine gefühlte Ewigkeit – bis das erste „Pfiadijoh“ – eine Mischung aus Gruß und Jodeln – das Publikum dahin holt, wo Pam Pam Ida es haben will: nach Sandersdorf, dem Ursprung der oberbayerischen Band, die mit „Gockl“ 2015 den ersten Hit landete, mit Video samt Blockflötentrio auf dem Misthaufen. Ihr Rezept: eingängige Musik, Texte mit Gewicht – und sich niemals zu ernst nehmen.

Die Band, allen voran Sänger Andreas Eckert, hat keine Scheu, sich zum Affen zu machen. Wenn Eckert im Falsett zum Wohle der Menschheit predigt, die Arme weit geöffnet, ist die Grenze zum Klamauk in Sicht– aber dann taucht Pam Pam Ida ab zum Song „Mensch, Mensch“: ein Lied so voller Idealismus und Glauben an die Spezies, dass es schon fast wieder zu schön ist. Vor zu viel Kitsch rettet das tiefe Bairisch der Texte, das Emotionales erdig macht. Und die Musik: eine Mischung aus Pop, Disco, Rock – und ja, auch einem Hauch Schlager, aber eben auch hier niemals schwülstig.

Die Songs des aktuellen Albums „Frei“ füllen die erste Hälfte des Konzerts. Ernster wirken sie, die Musik geschliffener – weniger Stall, mehr Studio. Und auch wenn das Publikum Eckerts Frage „Gefällt euch das neue Zeug?“ laut mit Ja beantwortet: Bis zur Pause bleiben alle sitzen. Es ist eher Hör- als Tanzmusik.



Das ändert sich nach der Pause – mit ‚dem alten Zeug‘. Die Band startet mit „Optimist“, die ersten klatschen mit. Und beim „Gockl“, zu dem Eckert balzend den Hintern reckt, johlt das Publikum, singt textsicher mit und feiert. Das gerne zur Melodica oder zum Blockflötenduett, zur Djembé und zum Streichereinsatz – oder zum Rock- und Disco-Sound samt E-Gitarrensolo von Daniel Randlkofer: Selten hat man einen Gitarristen akustisch so leidenschaftlich und körperlich so stoisch spielen sehen.



Beim offiziell letzten Song darf das Publikum singend den Abgang der Band begleiten – „Singen ist Teilen“, verkündet Eckert. Aber natürlich ist das Konzert da noch lange nicht zu Ende: Denn ohne „Schultertanz“ und dem Jubel „auf den Sommer, auf die Sonn“ geht Pam Pam Ida nicht nachhaus. Das Publikum könnte jetzt weiterfeiern, auch wenn das ausverkaufte Stadttheater nach über zweieinhalb Stunden einer Sauna gleicht. Runterfahren, heißt die Devise des Zeremonienmeisters. Licht aus, Baustellenlampe an, akustische Gitarre mit neun Stimmen, dazu „I muaß geh“: ein Song, so traurig schön, dass einem vor lauter Gefühlsdusel die Glückstränen kommen. Und meilenweit vom Kitsch entfernt, weil so ungemein nah am Eigentlichen.

PS: Der Name der Band? Stammt angeblich aus einem Traum von Schlagzeuger Julian „Juli“ Menz, in dem er als Schauspieler einen verrückten Wissenschaftler spielte. Dessen Text bestand am Ende nur noch aus einem Mantra: Isinampampamida. Und da seine damalige Freundin Ina M. hieß, gründetet er mit ihr die fiktive Band Pam Pam Ida – die dann 2015 das Licht der Realität erblickte.