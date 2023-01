Mit dem Moped auf die Denklinger Theaterbühne

Von: Johannes Jais

Lorenz Jäger und Angelina Frieß, zwei Theater-Akteure, kommen mit dem E-Roller im Saal nach vorne zur Bühne gefahren. © Jais

Denklingen – Ja, wo gibt’s denn sowas? Junge Leute, die auf dem Moped in den Saal fahren – auf dem hochwertigen Parkett im neuen Bürger- und Vereinszentrum! So geschehen beim Theaterabend mit dem Lustspiel „Bauer mit Grill sucht Frau mit Kohle“.

Lorenz Jäger und Angelina Frieß als Sozia düsen auf dem Zweirad zur Bühne und stehen im Rampenlicht. Beide haben heuer erstmals bei der Theatertruppe des VfL Denklingen mitgewirkt.

Sorgen, dass es im großen Saal zu Luftverpestung gekommen ist, sind unbegründet: Die beiden waren per E-Roller unterwegs. Gleichwohl wurde – durchaus theatralisch – dazu ein lautes Knattergeräusch eingespielt.



Die Fahrt in den Saal hat sich das Theater-Team einfallen lassen. Man hätte – auf die einfache Tour – auch nur das Geräusch einspielen können. Doch das fand die Truppe vom VfL ausbaufähig. Vielleicht haben sie noch in den Ohren, was ältere Denklinger und Dienhauser erzählen: dass früher mal mehrere Motorradfahrer für Furore gesorgt haben, als sie auf ihren ratternden, PS-starken Maschinen in ein Bierzelt in Apfeldorf und bis zur Bühne vorfuhren. Angeblich soll der frühere Landrat Erwin Filser unter den Augenzeugen gewesen sein. Erst habe er irritiert reagiert, dann habe er geschmunzelt.



Nochmals zu den Akteuren im Theater: Lorenz Jäger gibt im Dreiakter den Manfred, den Neffen des Bauern auf dem Lindenhof (Ludwig Braunegger), der ebenso wie Knecht Jörg (Andreas Frieß) im Mittelpunkt steht. Angelina Frieß, die genauso wie ihr Vater Andreas und ihr Großvater Walter auf der Bühne steht, spielt die Freundin von Lorenz.



Die letzte der insgesamt sechs Vorstellungen von „Bauer mit Grill sucht Frau mit Kohle“ ist am Sonntag, 8. Januar, und beginnt bereits um 16 Uhr. Kartenanfragen zwischen 17 und 19 Uhr bei Familie Frieß unter Telefon 08243/1072. Ob Lorenz Jäger dann bei der finalen Aufführung auf dem E-Roller gar eine Ehrenrunde im Saal dreht?