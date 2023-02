„theaterlust“ München mit Komödien-Premiere in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Das Mutter-Tochter Gespann Stephanie (Anja Klawun, rechts) und Maman (Kerstin Fernström). Stephanie muss wegen Job- und Wohnungsverlust wieder im „Hotel Mama“ einziehen. © Greiner

Landsberg – Familie ist ein Fass ohne Boden: Kinder-Eltern, Geschwister untereinander und noch die eigene Beziehung. Kein Wunder, dass auch das Theater immer wieder in die Familie geht. Héctor Cabello Reyes und Éric Lavaine haben 2016 das Drehbuch für den Film „Willkommen im Hotel Mama“ geschrieben. Jetzt hat das Theaterunternehmen theaterlust aus München die Komödie als deutschsprachige Erstaufführung im Stadttheater Landsberg gezeigt.

Schön, dass es im Stadttheater eine Erstaufführung gibt. Schön, dass das Haus ausverkauft ist. Schön ist auch die Leistung des theaterlust-Ensembles. Leider nur nett ist das Stück „Willkommen im Hotel Mama“. Absehbare Handlung, unsinnige Handlungsstränge, zu viele und zu platte Altherrenwitze (Viagra? Wirklich?) und Charaktere, die zu schablonenhaft sind, um zu überzeugen. Insgesamt eine Komödie, die nicht zuletzt wegen veralteter Internetwitze altbacken wirkt.



Die Story baut auf Klischees: Die 40-jährige Stephanie (Anja Klawun) muss wegen Job- und Wohnungsverlust wieder bei „Maman“ Jacqueline (Kerstin Fernström) einziehen. Deren Neuer ist Jean (Ralf Weikinger) – den die Kinder des Anstands wegen natürlich nicht sehen dürfen. Zum Gemenge stoßen die Geschwister (Wen hat Maman lieber gehabt?) Nicolas (Johannes Schön) und Carole (Eva Wittenzellner), letztere mit dem unterm Pantoffel stehenden Alain (Andreas Hertel). Dazu kommt Lucas (Guido Frank), Lehrer, der als Parade-Narr für die Handlung keine Rolle spielt. Nach einigem Hin und Her, großer Einsicht seitens Carole (Ich darf zu meinem Mann nicht immer so böse sein) und der Bereitschaft der Kinder, ihrer Mutter doch noch ein wenig Freude zuzugestehen, sind alle glücklich. Stephanie bekommt Jeans Wohnung, der zieht ja platzsparend bei Maman ein, und so reicht Stephanie mageres Unterrichtshonorar, das sie durch Klavierstunden für Lucas erhält, locker zum Leben. Wer wollte bei einer so traumhaften Fügung auch in seinem richtigen Beruf – Stephanie ist Architektin – weiterarbeiten?

Wirklich Tempo hat das Stück nur kurz vor der Pause. Im ersten Teil wäre Kürzungspotenzial. Der zweite glänzt durch unsinnige Handlung. Dabei gibt es auch durch Thomas Lufts Regie kleine Glanzpunkte: die Figur von „Leuchtstiftlutscher“ Alain, die pantomimische Autofahrt, die Nachmittagsserie, die am Bühnenrand großartig überzogen für das Mutter-Tochter-Gespann nachgespielt wird. Oder auch die Katzenuhr im zumindest konsequent bürgerlich-altbackenen Bühnenbild (Raymond Gantner), an der Stéphanie als ‚Sous-Regisseurin‘ selbst die Zeit vorantreibt. Aber wer denkt, dass 70-Jährige Frauen noch nie ein @ gesehen haben, lebt in den 90ern. Was die beiden Stückautoren offensichtlich tun.



Schade. Denn das Ensemble gibt sein Bestes, um dem faden Stoff alles abzuringen. Insbesondere Wittenzellner und Hertel überzeugen. Dennoch bleibt zu fragen, warum man nicht zu einer modernen Komödie greift. Denn natürlich müssen Komödien ins Theater. Aber bitte gute.