Tierarztkosten steigen auch im Landkreis - deutlich

Von: Sabine Fleischer

Ungefähr 20 Prozent höhere Tierarztkosten im Klein- und Nutztierbereich – bei Pferden mehr – schätzt Tierärztin Christine Berni. Das wird sich auch auf (laufende) Tierkrankenversicherungen auswirken. © budabar

Landkreis – Wenn das Zamperl krank wird, muss der Halter jetzt tiefer in den Geldbeutel greifen. Denn: Tiergesundheit kostet seit dem Jahreswechsel per Gesetz deutlich mehr. Wie viel genau, ist in der neuen Gebührenordnung für Tierärzte bundesweit festgelegt. Im Landkreis Landsberg sehen das nicht nur Landwirte und Tierbesitzer, sondern auch eine Tierärztin kritisch.

Hundehalterin Ines Hiller aus Hofstetten liebt ihre zwei Cocker­spaniel-Damen. Wie viele andere Tierbesitzer hat auch sie keine Krankenversicherung für ihrer Hunde abgeschlossen. „Natürlich rechne ich mit höheren Tierarztkosten in Zukunft, aber das ist halt dann so. Die Gesundheit meiner Hunde liegt mir sehr am Herzen“, kommentiert die Hundebesitzerin die künftigen Mehrkosten beim Tierarzt. Dass die Tierärzte mehr verlangen werden, sei „wohl angemessen“. Alles werde eben immer teurer. Wenn man sich für ein Tier entscheidet, müsse man immer mit Zusatzkosten rechnen. Außerdem sei sie mit ihrer Tierärztin sehr zufrieden und vertraue dieser. „Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier Wucher betrieben wird.“



Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) blieb 23 Jahre lang, abgesehen von kleineren Änderungen 2017, gleich, die Kosten für Behandlungsmöglichkeiten und Tierarztpraxen sind aber kontinuierlich gestiegen. Ende letzten Jahres erfolgte nun eine bundeseinheitliche Anpassung der Gebühren, die Tierärzte zukünftig verpflichtend verlangen müssen. Die Bundestierärztekammer erklärt auf ihrer Webseite, dass „die meisten Positionen signifikant erhöht werden mussten, um eine Tierarztpraxis wirtschaftlich zu führen“.



Wie hoch die Kostensteigerung für einen Tierarztbesuch sein wird, hänge von diversen Faktoren (Krankheit, Komplikationen, Notdienst, Aufwand, Materialien) ab. Manche Leistungen seien nun 20 Prozent teurer, andere haben sich verdoppelt und einzelne Positionen wären sogar günstiger. Wie viel für eine Behandlung tatsächlich bezahlt werden muss, ließe sich oft nicht voraussagen. Ein Tier sei ein lebendes Individuum – ein Kostenvoranschlag wie bei einem Handwerker sei nicht möglich.



Ortsobmann des Bayerischen Bauernverbandes und Landwirt Klaus Wiedemann aus Memming steht der Kostensteigerung kritisch gegenüber, kann aber die wirtschaftliche Notwendigkeit für die Tierärzte nachvollziehen. Er rechne mit einer deutlichen Erhöhung seiner Tierarztkosten. „Diese kann ich aber nicht eins zu eins weitergeben. Und unsere Erlöspreise sind äußerst knapp bemessen“, erklärt Wiedemann. Er hätte sich lieber eine über die Jahre angepasste Kostenstrategie gewünscht. Jetzt komme vieles auf einmal: Energiekrise, Düngelmittelknappheit und nun auch noch höhere Tierarztpreise. Um Kosten zu sparen, würde er manche Sachen selber machen. „Aufgrund eines Kurses kann ich zum Beispiel meine Kühe besamen, da brauche ich keinen Tierarzt. Wenn aber Komplikationen beim Kälbern drohen oder ein Rind eine akute Magenverlagerung hat, da hole ich natürlich den Tierarzt. Das Wohl meiner Tiere ist mir nicht nur wichtig, es ist mein Kapital.“



Dass mancher an Tierarztkosten sparen wird und damit eventuell das Tierwohl vernachlässigen könnte, befürchtet Tierärztin Christine Berni aus Dettenschwang. Sie sieht die jetzige Preiserhöhung ebenfalls kritisch: „Schlechtes Timing, auch wenn wir natürlich die Erhöhung wirtschaftlich benötigen.“ Allerdings seien manche Preisanpassungen „absolut unrealistisch“. Es fehle anscheinend in der Tierärztekammer an Praktikern. Die Kostenerhöhung zum Beispiel im Kleintierbereich bei der Kastration von Rüden oder im Nutztierbereich bei Kuh-Infusionen seien utopisch.



Für Berni bedeute das nun eine Gratwanderung. Einerseits sei sie verpflichtet, die GOT-Preise zu verlangen, sonst begehe sie eine Ordnungswidrigkeit. Andererseits gebe es doch einen gewissen Spielraum. Sie rate deshalb jedem Landwirt, mit seinem Tierarzt zu reden und die tatsächlichen Rechnungen abzuwarten. Sie selber werde nun jede einzelne Position überprüfen. Denn: „Alle sollen sich Tiermedizin leisten können, auch der kleine Mann.“ Zum Wohle der Tiere.