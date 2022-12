Tierquälerei im Landkreis Landsberg?

Von: Susanne Greiner

Anbindehaltung ist bisher noch nicht verboten. Sie steht aber stark in der Kritik. © PETA Deutschland e.V.

Landkreis – PETA hat gegen 26 landwirtschaftliche Betriebe bei der Staatsanwaltschaft Augsburg Anzeige erstattet. Der Grund: deren „tierquälerische Anbindehaltung“. Einer der Betriebe liegt im Landkreis. Grund für die Anzeige sei das Urteil des Verwaltungsgerichts Münster, das Anbindehaltung als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gewertet habe, so PETA.

Die Staatsanwaltschaft habe sich noch nicht gemeldet, sagt Landratsamtssprecher Wolfgang Müller. Sollte die Anzeige verfolgt werden, werde wohl eine Stellungnahme des Veterinäramts eingefordert.

Der Pressesprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft Oberstaatsanwalt Dr. Andreas Dobler sagt, dass PETA bereits früher (wann genau, ist nicht bekannt) die Anbindehaltung angezeigt habe. Bisher seien die Verfahren aber eingestellt worden, „da Anbindehaltung in Bayern per se nicht verboten ist“. Ob ein Urteil eines Verwaltungsgerichtes in Münster allerdings strafrechtliche Auswirkungen habe, sei fraglich.

Im Tierschutzgesetz ist Anbindehaltung verboten. In der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung aber nicht. Zwar dürfen Kälber (bis zu sechs Monate) nicht angebunden werden, ist dort verankert. Für ältere Tiere wird das aber nicht konkret geregelt. Sie müssen „verhaltensgerecht untergebracht“ werden, und „die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung darf nicht so eingeschränkt werden, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden“.

Die Anbindehaltung wird zunehmen kritisch gesehen, auch die Bundesregierung plant ein Verbot bis 2030. Der Bayerische Bauernverband setzt sich hingegen gegen das Verbot und für einen Übergang von der Anbindehaltung zum Laufstall ein. Werde in älteren Ställen neu gebaut, ändere sich meistens auch die Haltungsart der Tiere.