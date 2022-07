Zwei Neue für den TSV Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Erster Einsatz für den TSV Landsberg: Ex-Löwe Timo Spennesberger (rechts). © Ernstberger

Landsberg – Da wollte Landsbergs sportliche Leitung wohl den Gegner überraschen: „Wir werden den Namen erst am Samstag bekannt geben“, sagte Jürgen Meissner am Donnerstag auf Nachfrage des KREISBOTEN über den nächsten Neuzugang des TSV. Der Wechsel on Timo Spennes­berger (24) vom TSV 1860 München II in die Kreisstadt war dann aber schon am Freitag in mehreren Fußball-Online-Magazinen nachzulesen…

Nach nur drei Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft lief „Spenne“ gegen Hallbergmoos erstmals im Trikot mit der Rückennummer 13 (aber noch ohne Namens-Aufdruck) für den TSV auf, bot beim Debüt eine ordentliche Leistung im Mittelfeld. Landsberg reagierte mit der Verpflichtung des gebürtigen Straubingers auf den Ausfall von Daniel Leugner, der am Knie operiert werden musste (KREISBOTE berichtete exklusiv) und wohl bis Oktober ausfällt. Leugner hat nach der OP noch Schmerzen, konnte am Samstag nicht zuschauen. Sein Trikot mit der Nummer 20 „vertrat“ ihn auf dem Mannschaftsfoto.



Warum Spennesberger? „Er ist ein Top-Spieler, den ich seit Jahren kenne. Er ist beidfüßig und wird unserem Spiel gut tun“, sagt Sascha Mölders. Mike Hutterer ergänzt: „Ein sehr talentierter Spieler, den wir von Regensburg und 1860 kennen. Er war drei Monate verletzt (Schambeinentzündung/d. Red.) und wollte schon zurück in die Regionalliga gehen. Aber wir haben gesagt, wenn so ein Spieler frei und zu haben ist, müssen wir zugreifen. Wir brauchten einen 8er oder 10er, da passte Timo perfekt in unser Strickmuster.“



Damit aber noch nicht genug: Mit Bryan Stubhan (20) vom VfR Garching stößt ein weiterer Defensivspieler zum TSV. Hutterer über den gebürtigen Münchner, der in der Unterhachinger Jugend groß wurde: „Er ist körperlich sehr robust und schnell, kann im rechten Mittelfeld oder rechts hinten spielen. Wir haben ihn als Backup für diese beiden Positionen vorgesehen.“



Weitere Neuzugänge wird es in Landsberg nicht geben: „Wir haben inklusive Leugner 20 Feldspieler und zwei Torhüter im Kader. Damit sind wir komplett“, erklärt Hutterer. Und Mölders sagt: „Wir haben jetzt unsere Mannschaft zusammen. Ich bin sehr, sehr glücklich.“