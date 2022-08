Tobias Ridder neuer Polizei-Vize in Dießen

Von: Dieter Roettig

Tobias Ridder, neuer Vize-Chef der Polizeiinspektion Dießen, fühlt sich in der Ammersee-Gemeinde wohl. Der Landsberger kommt von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck und sieht sein Engagement in Dießen längerfristig. © Roettig

Dießen – Seit Alfred Ziegler im April 2016 die Leitung der Polizeiinspektion Dießen übernommen hat, wurde sein Stellvertreter-Posten mehrmals neu besetzt. Was keinesfalls daran liegt, dass es den Beamtinnen und Beamten in Dießen nicht gefallen hat. Vielmehr ist so ein Führungsposten eine wichtige Stufe auf der Karriereleiter. Die hat der neue Vize Tobias Ridder (44) nicht unbedingt nötig. Er ist bereits Polizeihauptkommissar und trägt vier Sterne auf den Schulterklappen.

Ridder hat sich aktiv für den seit April vakanten Posten in Dießen beworben, nachdem er zuletzt elf Jahre bei der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck im Rauschgiftdezernat tätig war. „Ich bin neugierig, wollte etwas Neues anfangen und die Polizeiarbeit aus einer anderen Perspektive angehen“, begründete er seinen Schritt. Für seine neue Aufgabe musste er allerdings wieder die Polizeiuniform anziehen. Die trug er zuletzt bei der Polizeiinspektion Germering, wo er acht Jahre lang Schicht fuhr und auch immer wieder mal mit Alfred Ziegler zu tun hatte, damals Beamter bei Inspektion Gauting. Nach einem zweijährigen Studium für den gehobenen Dienst landete Ridder schließlich bei der Kripo in Fürstenfeldbruck.



Seinen neuen Posten in Dießen sieht Ridder durchaus längerfristig. Zumal der gebürtige Landsberger mit seiner Familie immer noch gerne in der Lechstadt wohnt, wie der Vater von drei Kindern im Schulalter betont. Wenn es Dienstplan und Wetter erlauben, fährt der passionierte Rennradler mit seinem E-Bike die 25 Kilometer von Landsberg nach Dießen. Obwohl dies eine der kleinsten Inspektionen Bayerns ist, gibt es hier viel zu tun. Das zu betreuende Gebiet umfaßt neben Dießen auch Utting, Schondorf, Greifenberg, Eching und Finning.



Neu ist für Tobias Ridder das Aufgabengebiet der Wasserschutzpolizei, die zur Inspektion Dießen gehört und den gesamten Ammersee betreut. Einen ersten Einsatz hat er schon aktiv mitbetreut, als eine angeblich leblose Person auf dem See gesichtet wurde. Die groß angelegte Suchaktion stellte sich gottlob als blinder Alarm heraus. Dazu der neue Vize-Chef: „Lieber einmal zu viel rausfahren, als zu spät zu kommen.“ Wie berichtet, liegt das Wasserschutz-Polizeiboot jederzeit einsatzbereit am Dampfersteg in Dießen, schnell erreichbar von den Beamten in der Hofmark.

Sehr angetan ist Ridder vom ehemaligen Klosterrichterhaus in der Hofmark, das seit 1981 als Polizeidienststelle genutzt wird. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde 1620 von Andreas Faber erbaut, Klosterrichter des Augustiner-Chorherrenstifts in Dießen. Von 1803 bis 1981 diente es als Forstamt.