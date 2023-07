Fahrerin stirbt bei Verkehrsunfall zwischen Finning und Hofstetten

Von: Nathalie Schelle

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am vergangenen Freitag auf der LL6 zwischen Finning und Hofstetten ereignet. © PantherMedia

Finning – Am vergangenen Freitag ist es auf der LL6 zwischen Finning und Hofstetten zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Beteiligte starb noch am Unfallort.

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Landsberg kam aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn in Richtung Finning ab und geriet ins Schleudern. Er kam in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 65-jährigen Fahrerin. Die beiden Autos kamen in den nebenliegenden Feldern zum Stehen, die Insassen wurden jedoch bei dem Unfall eingeklemmt. Als die Rettungskräfte die beiden Fahrer befreiten, leiteten sie bei der 65-Jährigen sofort die Reanimation ein. Für sie kam aber jede Hilfe zu spät.



Der 24-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, sei aber momentan stabil, wie es aus einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Dießen hervorgeht. Bei dem Zusammenstoß wurden auch Fahrzeugteile weggeschleudert, die die Front eines dritten Fahrzeugs beschädigten – die Insassen blieben aber unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.