Töpfermarkt Dießen: 5.000 Euro Siegprämie für Youkyung Sin

Von: Dieter Roettig

Die strahlende Preisträgerin Youkyung Sin: links von ihr Marktleiter Wolfgang Lösche, rechts Bürgermeisterin Sandra Perzul und Benjamin Rohde. © Roettig

Dießen – Wem die Auswahljury für einen der begehrten 160 Plätze auf dem Dießener Töpfermarkt das Okay gibt, kann sich zur Europa League der Keramikszene zählen. Wer aber seine Arbeiten für den begehrten Keramikpreis im Traidtcasten präsentieren darf, gehört ganz sicher zur Champions League.

70 Aussteller waren es in diesem Jahr, die sich mit ganz besonderen Exponaten für den mit 5.000 Euro dotierten Keramikpreis beworben haben. Diesmal hieß das Motto „Form und Technik – Gedreht, Gebaut, Geformt, Gegossen“. Seit nunmehr 21 Jahren stiftet die Brennofenfirma Rohde das Preisgeld. Für die jeweiligen Gewinner gibt es noch eine besondere Zusatzprämie: Die Marktgemeinde kauft traditionell das ausgezeichnete Kunstwerk und nennt inzwischen eine wertvolle Schatzkammer ihr eigen.



Der Preis ging heuer nach einstimmigem Juryurteil an die Südkoreanerin Youkyung Sin aus Bad Ems, die damit eine glanzvolle Premiere beim Töpfermarkt feiern konnte. Damit folgt sie ihrem Ehemann Kiho Kang, der 2015 den Preis gewann, ihn allerdings mit Töpfer Toni Maurer teilen musste.



Während Kiho Kang schon seit Jahren auf dem Dießener Töpfermarkt ausstellt, ist seine Frau wegen einer fünfjährigen Elternzeit zum ersten Mal dabei. Sie wurde 1984 in Seoul/Südkorea geboren und machte an der Kookmin-Universität ihren „Master of Design“. In Koblenz studierte sie am Hochschulinstitut für künstlerische Keramik und Glas mit Abschluss „Master of Fine Arts“. Seit 2006 lebt und arbeitet die Familie in Bad Ems/Rheinland Pfalz.



Youkyung Sin erforscht in ihren Arbeiten vielfältige Möglichkeiten der traditionellen Buncheong-Technik aus Korea mit eisenhaltigen Steinzeug, weißer Engobe und durchscheinenden Glasuren. Inzwischen stehen ihre Werke in renommierten Museen auf der ganzen Welt.



In der Beurteilung der fünfköpfigen Jury für den Keramikpreis heißt es unter anderem: „Die Arbeiten erzeugen ein Bild von großer Harmonie in Form und Technik. Sie erscheinen wie Versatzstücke aus einer anderen Welt gekonnt in den Raum gezeichnet. Es sind Steinzeug-Gefäße, die mit Porzellangoben auf ihrer Oberfläche gestaltet wurden.“



Als Bürgermeisterin Sandra Perzul und Benjamin Rohde der Preisträgerin Scheck und Urkunde überreichten, konnte die ihr Glück kaum fassen. Wegen der Kids, die mit nach Dießen gereist waren, wollte sie eigentlich der Preisverleihung fernbleiben. Denn mit dem ersten Platz hatte sie wegen den hochkünstlerischen Mitbewerbern nicht gerechnet.