Toller Auftritt der MTV-Dießen-Mädels

Von: Susanne Greiner

Nichts verlernt: Carolin Bader (blaues Trikot) klärt gegen Passaus Elena Schmid. © Ernstberger

Dießen – Als Schiedsrichter Julian Ivanov das Spiel im Ammersee-Stadion abpfiff, begann es zu regnen. „Jetzt weint der Himmel“, meinte MTV-Abwehrspielerin Franz Haydn. Er weinte zu Recht: Dießens Landesliga-Fußballerinnen boten Tabellenführer 1. FC Passau am Samstag einen großen Kampf, waren über 90 Minuten ein ebenbürtiger Gegner und hätten einen Punkt verdient gehabt. So war die knappe 1:2-Niederlage gegen das Top-Team der Liga für das Kellerkind zumindest ein Achtungserfolg. „Das war unsere beste Saisonleistung“, freute sich Trainer Nico Weis trotz des Endes der kleinen Erfolgsserie seiner Mädels (zuvor sechs Spiele in Folge ohne Niederlage) über einen couragierten Auftritt seines Teams.

Dabei standen die Vorzeichen nicht gerade gut: Mit Kathi Hack und Raffi Stemmer fehlten Weis zwei weitere Stammspielerinnen. Da musste der Coach erst mal eine ganze Reihe von Telefongesprächen führen, um die ohnehin dünne Personaldecke auszugleichen. Aber der MTV-Coach ist in dieser Hinsicht ja ein echter „Magier“. Nach Stürmerin Nadine Schwarzwalder, die er vor drei Wochen für die Heimspiele reaktivieren konnte, zauberte Weis für das Spiel gegen Passau, eine Spielerin aus dem Hut, die ihre Karriere längst beendet hatte. Mit der Nummer 7 stand überraschend Mittelfeld-Akteurin Carolin Bader, die zuletzt im Oktober 2020 für den MTV gespielt hatte, in der Startelf. Die ehemalige Zweitliga-Spielerin zeigte bei ihrem „Aushilfs-Job“, dass sie trotz langer Fußball-Pause nichts verlernt hat.



Die Partie begann turbulent: MTV-Keeperin Larissa Müske holte eine Passauerin von den Beinern – Gelb und Elfmeter. Doch Müske parierte den Strafstoß von Virginia Angermeier (8.). Das Dießener Bollwerk hielt – bis zur 36. Minute. Da gingen die Niederbayern durch Franziska Haider 1:0 in Führung. Nach der Pause gab’s gute Chancen für Jacky Behr, Bader und Zoe Klein, Aber Passau überstand die Dießener Drangphase und als Chiara Rigano auf 2:0 stellte (65.), schien das Spielt entschieden. Doch eine Viertelstunde vor Schluss schöpften die Gastgeberinnen neuen Mut: Für ein Handspiel von Angermeier, die auf der Linie einen Treffer von Behr mit dem Arm verhinderte, gab’s Elfmeter und Rot für die „Sünderin“. Kapitän Maria Breitenberger verwandelt eiskalt – doch ihr sechster Saisontreffer reicht nicht. Passau rettete das 2:1 zu Zehnt über die Zeit. „So ein Spiel muss man wirklich nicht verlieren“, meinte Breitenberger hinterher. Völlig zu Recht …

„Im Hinspiel waren wir beim 0:4 chancenlos und selbst damit noch gut bedient,“ fasste Weis zusammen. „Woche für Woche verbessern sich die Mädels in allen Bereichen, obwohl wir personell um ein Vielfaches schlechter besetzt sind als alle anderen Teams der Landesliga. Trotzdem sind wir eine funktionierende Einheit geworden, gegen die sich die Konkurrenten schwer tun. Ein Punkt wäre aufgrund der zweiten Halbzeit möglich und verdient gewesen, aber viel wichtiger war für uns die tolle Leistung.“.



Im Kampf um den Klassenerhalt treten die MTV-Mädels auf der Stelle. Sie hängen mit elf Punkten aus 15 Spielen auf Abstiegsplatz 11 fest. Am Sonntag (16 Uhr) geht‘s gegen die nächste Spitzenmannschaft. Da gastiert Dießen beim Tabellenzweiten Amicitia München.