Dießens Rekordspieler Erich Beausencourt wird 70

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Einmal Löwe, immer Löwe: Erich Beausencourt heute – natürlich im 1860-Trikot. © Ernstberger

Dießen – Schon das 1860 auf dem Auto-Kennzeichen verrät, für wen sein Fußball-Herz schlägt. Genauso wie das Trikot „EB 60“, das der glühende Fan der Münchner Löwen zum Interview-Termin auf seiner seit 2012 gepachteten Minigolf-Anlage direkt am Ammersee mitgebracht hat.

„EB“ – so nennt man ihn, so kennt man ihn auch in Tutzing, wo er zwar nur eine Saison (1980/81 in der Bezirksliga) spielte, aber bleibenden Eindruck hinterließ: „Ich kannte ihn vorher nicht. Aber er wurde schnell zu einem der besten Sturmpartner, die ich je hatte. Körperlich gut drauf und torgefährlich, zudem immer gut aufgelegt. Schade, dass er nur ein Jahr bei uns gespielt hat“, sagt „Strafraumgespenst“ Jogi Schwinghammer (70), die Torjäger-Legende der „Grünhemden“, über „EB“, den Dießener Erich Beausencourt, der am kommenden Sonntag 11. Juni, seinen 70. Geburtstag feiert. „Alles Gute, Erich. Bleib gesund!“, gratuliert Schwinghammer, der sich gerade von einer Bandscheiben-OP erholt. Gefeiert wird im kleinen Familien- und Freundeskreis: „Beim 60. hatte ich noch ein Fußballspiel organisiert, aber jetzt bekommen wir die Spieler nicht mehr zusammen“, bedauert der Jubilar, einer von drei Dießenern, die später für Tutzing aufliefen. Jogi: „Nach ihm kamen mit Roland Steigenberger und Klaus Steinherr zwei weitere gute Spieler vom MTV zu uns.“



Lange her: Die Erste des MTV Dießen 1976 mit (stehend v.l.) Franz Sanktjohanser, Klaus Winkler, Toni Wolf, Siegfried Mayr, Erich Beausencourt, Gerhard Eisen, Erwin Helmer, Georg Haslauer; (untere Reihe) Max Steigenberger, Waggi Feistl, Werner Kruspe und Hans Linke . © Ernstberger

Beausencourt (wohlgemerkt: genau so ausgesprochen und nicht „Bosancur“ gemäß dem Chalet in der Champagne, wie man es aufgrund seiner französischen Abstammung erwarten könnte) ist der Rekordspieler des MTV Dießen: „Ich war 50 Jahre aktiv im Vereinssport, habe fünf Jahrzehnte lang Tore geschossen und mit 60 noch gespielt“, blickt er zurück. Die Karriere begann 1963, als Zehnjähriger stürmte er erstmals für die neugegründete Schülermannschaft. Und kassierte eine 0:10-Klatsche gegen die Elf des SOS-Kinderdorfs. „Unser Torwart Günter Ritt bekam vom Trainer zum Trost ein Eis spendiert“, erinnert er sich. Etwa zur gleichen Zeit begann die Liebe zum TSV 1860 München. „1963 war ich im ersten Bundesliga-Jahr der Sechziger zum ersten Mal im Grünwalder Stadion, ein Geschenk meiner Schwester zum Geburtstag“, weiß er noch genau. Warum 1860? „Weil sie öfters bei uns in Dießen trainiert haben“, verrät er. Aus dem ersten Stadionbesuch wurde eine Fußball-Liebe fürs Leben: „Die BR-Kultsendung ‚Heute im Stadion‘ lief jeden Samstag bei uns.“



Seine aktive Karriere beendete der Inhaber eines Küchenstudios in Dießen erst 2018: „In meinem letzten Punktspiel für die AH durfte ich mit einem Traumtor zum 6:5-Sieg in Huglfing beitragen. Ich war dann noch oft im Training dabei, aber Corona hat das Thema Vereinsfußball leider endgültig beendet“, bedauert EB ein wenig.



Zwischen seinem ersten Spiel im Dress der Dießener Schüler und dem Abschied in Huglfing lagen rund 1.300 Spiele mit 950 Toren für den MTV, dazu kamen 35 Partien mit 25 Toren für den TSV Tutzing sowie „600 bis 700 Mitspieler“. Beausencourt, 1970 sogar Kapitän der bayerischen A.-Jugendauswahl, hat mal nachgerechnet: „1.300 Spiele sind ca. 115.000 Spielminuten, also 1.900 Stunden oder 79 ganze Tage. „So viel ist das doch gar nicht“, sagt er lachend. „Wieso haben sich denn da unsere Frauen immer so aufgeregt?“ Sein höchster Sieg: 27:0 gegen eine A-Jugend aus Frankreich. Da traf er neun Mal. Seine höchste Niederlage: 1:17 mit der MTV-AH in Montreal/Kanada – Ehrentreffer EB, wer sonst?



Die Highlights einer langen Karriere: „Natürlich das Fußball-Jahr in Tutzing in einer tollen Mannschaft mit vielen Bayernliga-Spielern.“ Und dazu, immer noch an erster Stelle: „Das 1:2 gegen den französischen Erstligisten FC Nantes mit dem polnischen WM-Superstar Robert Gadocha nach der WM 1974 und die anschließende Frankreich-Tour mit Trainer Barre Lindner. Da wurden wir sogar als deutscher Zweitligist angekündigt.“ In vollen Stadien spielten die Dießener gegen Nantes, eine Bretagne-Auswahl und gegen St. Naziere. Beausencourt: „Mit 0:6, 2:4 und 0:3 hielten sich die Niederlagen in Grenzen. Es waren unvergessliche Tage für alle Beteiligten.“



Dießens Rekordspieler hat drei Kinder: Patrik (46), Larissa (37) und Pascal (32), zudem freut er sich über drei Enkel: Marielle, Dario und Felix. „Ich bin gerne Opa“, erzählt er. Sportlich hat er sich mittlerweile dem Golf verschrieben („in Pähl läuft einen mal Thomas Müller, mal Philipp Lahm oder Jimmy Hartwig über den Weg“), zudem ist er immer noch in seinem vor 40 Jahren gegründeten Küchenstudio aktiv und plant gerade einen neuen Showroom. Die MTV-Legende: „Ich bin keiner, der darauf wartet, dass er stirbt. Ich will gefordert werden und eine Aufgabe haben, solange der Geist und der Körper mitmachen.“