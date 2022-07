Top-Nachwuchstrainer beim TSV Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Die Nachwuchstrainer: Sven Kresin, Muriz Salemovic, Patrick Wittich (oben v. l.), Udo Seehuber, Oliver Pils und Stefan Drischberger (unten v. l.). © TSV LL

Landsberg – „Es war viel Arbeit in den letzten Jahren und nicht einfach. Wir haben jeden Stein umgedreht und alles umgebaut – aber jetzt sind wir so gut aufgestellt wie noch nie.“ Wenn Stefan Drischberger, der Jugendleiter des TSV Landsberg, von der neuen Saison im Nachwuchsbereich des Fußball-Bayernligisten spricht, gerät er fast ein bisschen ins Schwärmen. Und das völlig zu Recht: Denn die Jugendspieler der Kreisstädter werden 2022/23 von einer hochkarätigen Trainer-Gilde betreut.

Die A-Jugend (Kreisliga) vom Ex-Löwen und früheren TSV-Spielertrainer Sven Kresin (45), der der Jugend als Athletik-Trainer immer verbunden blieb, zusammen mit Udo Seehuber. Die B-Jugend (Kreisliga) vom ehemaligen Landsberger Spielertrainer und Ex-Regional- und Bayernligaspieler Muriz Salemovic (33) und Assistent Oliver Pils. „Die B-Jugend ist eine herausragende Mannschaft, Muriz brennt für seine neue Aufgabe“, freut sich Drischberger. Salemovic bleibt zudem für die zweite Mannschaft in der Kreisklasse am Ball. Die C-Jugend (Bezirksoberliga) wird vom einstigen Kaiserslautern-Profi Patrick Wittich (39) und Co-Trainer Drischberger gecoacht. Dazu kommt die D-Jugend (Bezirksoberliga), die Alex Höfer, ein „junger engagierter DFB-Stützpunktrainer“ unter seinen Fittichen hat.



Top aufgestellt, muss man da sagen. Das Ziel der „neuen“ Jugendarbeit ist klar: Es soll ein spielstarker Unterbau für den Herrenbereich geschaffen werden. „Wir wollen den jungen Spielern eine Perspektive für die erste Mannschaft aufzeigen.“ Oder denen, für die dieser Sprung (noch) zu groß ist, für die Zweite. Aktuell gehört kein einziges Eigengewächs zum Kader der Landsberger Bayernliga-Mannschaft – das soll sich dank professioneller Trainingsarbeit beim Partnerverein der „FC Augsburg Fußballschule“ ändern. Drischberger: „Jetzt kommen unsere starken Jahrgänge. Diese Spieler wollen wir im Verein halten und auf den Herrenbereich vorbereiten und dann dort integrieren.“ Der Nachwuchs-Chef (seit acht Jahren) ist sich sicher: „In der A-Jugend sind zwei Spieler dabei, die den Sprung schaffen können.“



Klare Ansage an die neuen Coaches: „Die B-Jugend muss, die A-Jugend sollte aufsteigen und die C-Jugend oben mitspielen.“ Die D-Jugend spielt bereits in der höchstmöglichen Klasse. Drischberger stolz: „C und D in der Bezirksoberliga – da sind wir die einzigen im Landkreis.“



Etwas kurios (und schwer nachzuvollziehen): Die aktuelle Saison läuft (wegen Corona) noch bis Mitte Juli, bis zum 15. muss man sich laut BFV aber schon beim alten Verein abgemeldet haben, wenn man wechseln will. Drischberger: „In der Sommerpause werden die neuen Mannschaften gebildet. Wer vorher mal zum Probetraining vorbeikommen möchte, soll sich unter 0172-3488784 bei mir melden.“