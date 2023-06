Ex-Bundesliga-Profi sagt ab

Landsbergs neuer Keeper kommt aus Worms

Von: Thomas Ernstberger

Neuer Keeper: Ricco Cymer kommt von Wormatia Worms zum Bayernligist TSV Landsberg. © Wormatia Worms

Landsberg - Sommerpause bis 18. Juni beim TSV Landsberg – Zeit für die Verantwortlichen des Fußball-Bayernligisten endgültig die Weichen für die neue Saison zu stellen. Beim erneuten Anlauf Richtung Regionalliga soll mit Ricco Cymer ein neuer, Regionalliga-erfahrener Torwart aus Worms helfen.

Zunächst mal: Was der KREISBOTE bereits Mitte Mai gemeldet hatte, ist mittlerweile bestätigt: Stürmer Nico Karger (30) wechselt vom FC Deisenhofen nach Landsberg. Damit ist die (mehrfach dementierte) „unendliche Geschichte“ endlich durch: Spielertrainer Sascha Mölders wollte seinen ehemaligen Drittliga-Sturmpartner aus 1860-Zeiten, wie berichtet, schon im Winter zum TSV holen, doch da spielten die Deisenhofener nicht mit. Das Sturm-Trio Mölders, Karger und Krautschneider: Das sind immerhin 63 Tore in der abgelaufenen Saison…



Zu den beiden Torwart-Youngsters Fabio Rasic (20) und Abdoulaye Gueye (19) haben die Landsberger einen dritten, einen erfahrenen Keeper verpflichtet. Aus Rheinland-Pfalz und Berater-Kreisen war zu erfahren, dass es sich dabei um Ricco Cymer (27) handelt, der zuletzt drei Jahre im Kasten von Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms stand.



Cymer (zuvor Saarbrücken und Hoffenheim) kam 2020 von Alemannia Aachen zur Wormatia und war dort Stammkeeper (75 Spiele), bis Trainer Peter Tretter in der Schlussphase der Saison auf den jungen Luca Pedretti (21) setzte. Cymer, in Heilbronn geboren und 1,86 Meter groß, bekam beim ehemaligen Zweitligisten für den Neuaufbau in der Oberliga kein Vertragsangebot. Der torgefährliche Torwart-Routinier (94 Regionalliga-Einsätze), der bei Aachens 3:3 gegen Rödinghausen in der Schlussminute den Ausgleich erzielte (Tor des Monats), hat sich beruflich in den Augsburger Raum verändert. Er war sich in Prinzip mit dem TSV Rain/Lech schon einig, aber dann kam das Angebot aus Landsberg.



Ex-Bundesliga-Profi sagt ab

Geplatzt ist dagegen die Verpflichtung eines mehrfachen Bundesliga-Profis, der schon kurz vor einem Wechsel nach Landsberg stand. Abwehrspieler Matthias Ostrzolek (33), der in der Saison 2011/12 gemeinsam mit Mölders beim FC Augsburg im Fußball-Oberhaus aktiv war und auch schon für den Hamburger SV, den VfL Bochum, Hannover 96 und Admira Wacker spielte, wechselt von Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos (da kam er in der Rückrunde auf acht Einsätze) statt an den Lech zum Landsberger Liga-Konkurrenten TSV Schwaben Augsburg.



Die Kreisstädter haben acht Spieler verlassen (darunter Manuel Detmar/VfL Kaufering, Sebastian Schmeiser/Spielertrainer beim FC Eichenau), Luca Wollens/FC Kempten und Branko Nikolic (will kürzertreten). Fix sind auch die bereits im KREISBOTEN vermeldeten Neuzugänge Amar Cekic (zuletzt SGV Freiberg), Nikola Aracic (Schwaben Augsburg), Luis Vetter (VfL Kaufering) sowie Torwart-Trainer Luigi „Gino“ Di Palma (früher SV Pullach, zuletzt FC Ismaning).