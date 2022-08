Toto-Pokal: Penzing kickt Dießen raus

Von: Thomas Ernstberger

Im Landkreis-Derby schenkten sich Dießen und Penzing nichts. Hier klärt Penzings Valentin Geisler (schwarzes Trikot) gegen Benjamin Steffes. © Ernstberger

Dießen/Penzing – Da waren’s nur noch 16 von ursprünglich 72 Teams, die in der ersten Toto-Pokalrunde im Kreis Zugspitze angetreten waren – und eine Mannschaft aus dem Landkreis Landsberg ist dabei. Kreisligist FC Penzing steht im Achtelfinale des Kreis-Pokal-­Wettbewerbs

Am vergangenen Donnerstag setzten sich die Penzinger im Landkreis-Derby bei Kreisklassen-Aufsteiger MTV Dießen durch. Wie schon in Runde 2 (11:10 beim FC Weil) musste die Mannschaft von Neu-Trainer Sepp Scheiblegger ins Elfmeter­schießen, behielt schließlich mit 7:6 die Oberhand. In Runde 4 muss Penzing am Dienstag (18.30 Uhr/nach KREISBOTEN-Redaktionsschluss) bei Liga-Konkurrent TSV Altenstadt (siegte 2:1 in Peißenberg) antreten.



Im Dießener Ammersee-Stadion war zwischen dem Kreisligisten und dem Kreisklassisten kein Klassen-Unterschied auszumachen. Der letztjährige A-Klassen-Zweite ging sogar zweimal in Führung: 1:0 durch Sebastian Wölk (14.) und 2:1 durch Benjamin Steffes (70.), doch den Gästen gelang jeweils der Ausgleich. Michael Keberle machte das 1:1 (60.) und Noah Kerner das 2:2 (74.).



Dabei blieb’s bis zur 90. Minute – Elfmeterschießen, da es im Pokal keine Verlängerung gibt. Für Penzing trafen Martin Sittner, Marco Metzger, Philipp Haag, erneut Kerner und Nicals Dietmaier, für Dießen Sascha König, Rückkehrer Christian Ried, Ludwig Schranner und Michael Sedlmeier – damit war die Heimmannschaft endgültig raus.



MTV-Spielertrainer Philipp Ropers (nach Kreuzbandriss noch immer „nur“ Trainer): „Das war eine gute kämpferische und spielerische Leistung meiner Mannschaft. Wir haben aber zwei unnötige Gegentore kassiert und unglücklich im Elfmeterschießen verloren. Glückwunsch an Penzing, unsere ganze Konzentration gilt jetzt der neuen Liga.“



Und die startet am kommenden Sonntag, 7. August (14 Uhr), mit dem Heimspiel gegen den FC Kochelsee. Kollege Scheiblegger meinte: „Das Beste war das Ergebnis. Gut, dass wir weitergekommen sind. Die intensive Vorbereitung hat ihre Spuren hinterlassen. Körper und Geist sind müde…“