Tourismus als Wirtschaftsfaktor für Landsberg

Von: Susanne Greiner

Das in Landsberg startende Damen-Radrennen der European Championsships Ende Juli lockte zahlreiche Touristen nach Landsberg. Um den Tourismus in der Stadt weiter anzukurbeln, braucht es unter anderem mehr Unterkünfte, sagt Tourist-Info-Leiterin Michaela Grün. © Limper

Landsberg/Landkreis – An manchen Sommertagen summt es in Landsberg. Auch, weil zahlreiche Touristen die Attraktionen der Stadt und des Landkreises mit Kultur, See und Landschaft genießen. Rund 1,4 Millionen Euro Umsatz pro Jahr generiert allein der Tages­tourismus in der Lechstadt – mindestens. Dennoch ist noch viel Luft nach oben, sagt die Leiterin der Tourist-Info Michaela Grün. Vor allem, was die Anzahl der Unterkünfte angeht, hinken Stadt und Landkreis hinterher.

So stehen im Landkreis 1.671 Betten in 37 Unterkünften zur Verfügung. Im Vergleich dazu gibt es beispielsweise im Landkreis Roth südlich von Nürnberg 2.779 Betten in 86 Unterkünften, informiert die Bayerische Zentrale für Tourismus. Die Zahl der Übernachtungen lag in der Region Ammersee-Lech 2021 laut Tourismuszentrale bei gerade mal knapp 150.000, während es beispielsweise im Pfaffenwinkel laut Statistischem Landesamt rund 480.000 waren. Im Sommer müssten die vier in Voll- und Teilzeit Mitarbeitenden der Tourist-Info aus Mangel an Übernachtungsplätzen potenzielle Gäste in andere Landkreise weiterleiten, bedauert Tourist-Info-Leiterin Grün. Ein Lichtblick: Bis Mitte Juli in diesem Jahr seien es bereits weitaus mehr Übernachtungen als 2021 insgesamt gewesen. Auch hier zeige sich, dass sich der Tourismus vom pandemiebedingten Tief erhole.



Mehr Hotels nötig



Grün setzt auf weitere Hotelketten, die sich in den Landkreis kommen: „Momentan ist es ja eher illusorisch, dass sich private Hotelanbieter niederlassen“, begründet sie. Auch in Landsberg seien mehr Hotels notwendig, sagt Grün, unter anderem für Geschäftsreisende. Sie hofft beispielsweise auf das eigentlich geplante im bisher ebenfalls noch geplanten Kulturbau des neuen Stadtviertels am Papierbach.



Wichtig sei, die Angebote sichtbarer zu machen, sowohl analog als auch im Netz. „Die beste touristische Infrastruktur hilft nichts, wenn man sie nicht findet“, sagt Grün. Für eine bessere Servicequalität sorgten diverse technische Verbesserungen bei der Software oder auch das neue Online-Buchungssystem Regiondo, das eine vollautomatische Buchung inklusive Zahlung ermögliche. „Bisher hat es das nicht gegeben“, so Grün.



Der neue Gästeterminal in der Tourist-Info reduziere Warte­zeiten und entlaste die Mitarbeitenden. Als Werbemaßnahme erhofft sich Grün auch die für 2023 angestrebte Zertifizierung zur i-Tourist Information des Deutschen Tourismusverbandes – indem man in dessen Datenbank und die damit einhergehenden Werbemaßnahmen aufgenommen werde.



Digital müsse eine Suchmaschinenoptimierung stattfinden, immerhin sei das Internet im Netz „das wichtigste Medium“ betont Grün. Für die ‚Urlaubsrecherche‘ verließen sich knapp 64 Prozent auf das Netz. Ebenso wichtig sei im Zuge dessen auch eine Anpassung der Webseite sowohl inhaltlich als auch im Layout.



Was es schon gibt: ein Audioguide, den sich Besucher am Bayern-WLAN-Hotspot der Tourist-Info runterladen und dann damit die Stadt erkunden können – offline. Ein Angebot, das vor allem denen gefalle, die im Urlaub ihre Zeit frei einteilen und keine ‚Termine‘ wollen, sagt Grün. Um das Audio-Guide attraktiver zu machen, werde man auch an den jeweiligen Sehenswürdigkeiten noch QR-Codes anbringen. Eine weitere Optimierungsmöglichkeit sei ein Gästeleitsystem.



Mehr Vielfalt



Michaela Grün und ihrem Team geht es generell darum, die Produktvielfalt zu erhöhen. Das geschehe aktuell bei den Stadtführungen, die im Vergleich zu letztem Jahr mit gerade mal 650 Teilnehmenden heuer bis Juli schon knapp 5.500 Besucherinnen und Besucher hatten. Schon bis dahin sei der Umsatz deutlich höher als 2019, vor dem Corona-Knick, als gut 7.200 Personen an den Stadtführungen teilgenommen hatten. Das liege daran, dass man sich auf höherwertige Angebote für kleinere Gruppen fokussiere – die damit für die Teilnehmer attraktiver, aber eben auch etwas teurer seien.



Vielfalt soll es zudem im Tourenangebot der Stadt geben. Angedacht und auch teilweise schon fertig geplant seien beispielsweise Kindertouren zum Thema Ruethenfest, Kunst- oder Kulinarik-Touren oder auch umweltkundliche Touren mit den Lech-Rangern.



Schließlich gelte es noch, den Tourismus für die attraktiven Zielgruppen Caravan und Rad zu stärken, betont die Tourist-Info-Leiterin. So ein Wohnmobil sei nicht gerade günstig, Caravan-Touristen somit ein solventes Klientel. Zudem wurde Caravan- und Radurlaub in der Pandemie enorm beliebt – ein Trend, der anhält, ist sich Grün sicher: „Diese Urlauber haben oft einiges investiert. Und werden deshalb die Fahrzeuge auch weiterhin nutzen wollen.“



Für Gastro und Handel



Vom Tourismus profitierten vor allem der Einzelhandel (circa 50 Prozent) und die Gastronomie (gut 30 Prozent), betont Grün. Die gerechneten 1,4 Millionen Euro Umsatz seien dabei das Minimum. Grün hat für diese Zahl die von der Tourismuszentrale genannten knapp 150.000 Übernachten in der Region Ammersee Lech bereinigt, einerseits um die Übernachtungen in Dießen – was zu 105.000 Übernachtungen führt – und dann auch noch um Geschäftsreisende. Das Ergebnis: In Landsberg gibt es pro Jahr knapp 50.000 Tages­touristen.



Wenn man deren Durchschnittsausgaben pro Tag in Höhe von 28,70 Euro nimmt, kommt man auf den Mindestumsatz von 1,4 Millionen. Und der sei wichtig, denn „der Einzelhandel und die Gastronomie können nicht alleine von der Kaufkraft der Landsberger getragen werden.“ Um den Wirtschaftszweig Tourismus auszubauen, müssten natürlich auch mehr finanzielle Mittel bereitgestellt werden, sagt Grün. Aber das lohne sich: „Tourismus ist Wirtschaftsförderung.“