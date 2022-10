Trachtler-Ehrungen

Wieder was los bei den Trachtlern im Lechgau

Von: Sabine Fleischer

Gau-Vorstand Franz Multerer (rechts) ehrte verdiente Trachtler: (von links) Vize-Gau-Vorstand Matthias Strauß, Trachtler-Urgestein Toni Nöß, Volksmusikwartinnen Marianne Baab und Brigitte Strunz sowie Vize-Vorstand Rottbachtaler Alois Ziegler. © Trachtenverband Lechgau

Epfach – Das Vereinsleben im Lechgau nimmt wieder Fahrt auf: Das haben bei der 219. Gau-Versammlung die vielen Berichte der Sachgebietsleiter gezeigt – und ein voller Terminkalender fürs nächste Jahr. 108 Delegierte aus allen 19 angeschlossenen Trachtenvereinen kamen ins Haus der Vereine in Epfach, um sich auf den neusten Stand zu bringen und eine Hausaufgabe mit heim zu nehmen: Preisplatteln ohne Preise?

Die coronabedingten Rückblicke der Sachgebietsleiter fielen relativ kurz aus. Die Volksmusikwartinnen beispielsweise führten ein eintägiges Musikseminar in Böbing durch statt des Wochenendes im Stillerhof. Und sie hatten einen Tipp für die Vereine. „Wenn ihr eine Veranstaltung durchführt, bei der mindestens drei verschiedene Vereine beteiligt sind, ist das förderfähig!“, verwies die scheidende Wartin Brigitte Strunz auf den so genannten Musikplan. In dasselbe Horn stieß auch Gau-Jugendleiter Georg Multerer, denn auch bei der Jugendarbeit würden zu wenig Förderungen abgerufen. „Wenn ihr zum Beispiel einen Ausflug mit euren Kindern und Jugendlichen macht, dann denkt daran, dass das bezuschusst wird“, appellierte er an die Vereine. Nur melden müsse man es halt.

Doch das Finanzielle ist natürlich nicht alles. Gau-Vorstand Franz Multerer freute sich vor allem, dass endlich wieder was los sei. „Auf einmal sind wieder so viele Termine, da haut´s dir den Vogel raus“, meinte er augenzwinkernd. „Der Schlafmodus ist zum Glück aus.“ Davon zeugt auch der bereits gut gefüllte Terminkalender des Lechgaus.

Für kommendes Jahr sind wieder alle Veranstaltungen wie vor der Pandemie geplant. Bei manchen ist das Datum noch nicht ganz fix, bei anderen steht der Ausrichter noch nicht fest. Aber im Großen und Ganzen steht der Plan. „Wichtig ist auf jeden Fall, dass das 97. Lechgau-Trachtenfest in Epfach definitiv stattfinden wird“, freute sich der Vorstand. Und der kleine unsichere Rest wird sich sicherlich finden. Spätestens bei der Vorstände-Besprechung am 5. Januar 2023.

Bis dahin haben die Vorstände aller Trachtenvereine eine wichtige Hausaufgabe zu erledigen: Sie sollen in ihren Vereinen ein Meinungsbild zu zwei Themen erfassen. Zum einen steht zur Diskussion, ob die Sachpreise beim Preisplatteln der Aktiven abgeschafft werden sollen. Zum anderen wurde der Wunsch geäußert, die beiden Preisplatteln (Jugend und Aktive) an einem Wochenende stattfinden zu lassen, statt bisher eins im Frühjahr und eins im Herbst. „Bitte diskutiert das bis zum Januar, damit wir dann einen Beschlussvorschlag für die Frühjahrsversammlung erarbeiten können“, forderte Multerer Vereine auf. Nun sind die Vorstände dran.



Trachtler-Ehrungen



Ganz besondere Auszeichnungen des Lechgaus erhielten fünf verdiente Trachtler freuen. Matthias Strauß war in seinem Heimatverein Almfrieden Steingaden neun Jahre lang erster Vorplattler. Dieses Amt bekleidete er auch im Lechgau für drei Jahre, sechs Jahre lang war er zweiter Gau-Vorplattler und ebenfalls sechs Jahre dort Beisitzer. Seit vier Jahren ist er zweiter Gau-Vorstand. Dafür wurde er mit dem Silbernen Gau-Ehrenzeichen geehrt.



Marianne Baab und Brigitte Strunz erhielten die Verdienstnadel dafür, dass sie die Volksmusik quasi „gerettet“ haben, als vor sieben Jahren niemand dieses Amt übernehmen wollte. Strunz war zudem sechs Jahre lang Volksmusikwartin ihres Heimatvereins Schnalzbergler Böbing, Baab ist dies immer noch bei der Alpenrose Peiting.



Mit dem Goldenen Gau-Ehrenzeichen wurde Toni Nöß geehrt – ein Urgestein im Lechgau. In seiner Trachtler-Vita stehen 34 Jahre als Gau-Revisor, über 20 Jahre Jugendleiter bei seinem Heimatverein Almfrieden Steingaden, wo er auch seit 39 Jahren Kassier ist. Zudem ist Nöß ein engagierter und begnadeter Laien-Schauspieler und ein Spitzen-Plattler.



Auf 23 Jahre Ehrenamt kommt Alois Ziegler. Der Vize-Vorstand der Rottbachtaler Rott war drei Jahre zweiter und ebenfalls drei Jahre erster Vorplattler seines Vereins. Dazwischen war er zudem neun Jahre erster Jugendleiter und ist seit 2011 in der Vorstandschaft. Dafür wurde ihm das Silberne Gau-Ehrenzeichen verliehen.