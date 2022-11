Super synchron: Benno und Valentin gewinnen Gold bei der Trampolin-Bayerischen

Von: Toni Schwaiger

Die Gold-Jungs der FT Jahn Landsberg: Benno Vivell und Valentin Chalupar sind bayerische Meister. © Vivell

Landsberg – Riesenerfolg für die Trampolin-Abteilung der FT Jahn Landsberg: Zwei Paare hatten sich für die bayerische Synchron-Meisterschaft in Erlangen qualifitziert und zwei Paare kamen mit Edelmetall zurück an den Lech. Benno Vivell und Partner Valentin Chalupar holten Gold bei den Zwölf- bis 14-Jährigen, Luis Leonhardt und Johann Vivell bei den 15- bis 17-Jährigen Silber.

Johann und Luis turnten einen „sehr soliden Vorkampf“, so Coach Juri Olbrich, und konnten sich nach Pflicht und Kür nicht nur für das Finale der besten drei Paare qualifizieren, sondern belegten vor dem entscheidenden Durchgang sogar Platz 2. Obwohl für alle Landsberger Paare dies ihr erster Synchron-Wettkampf war, behielten Johann und Luis die Nerven, turnten auch ihre dritte Übung des Tages solide durch und gewannen Silber.



Für Benno Vivell und Valentin Chalupar verlief der Start in den Wettkampf etwas holpriger. Eine Unachtsamkeit in der Pflichtübung sorgte nicht nur für Punktabzüge, sondern auch für Sorgenfalten auf der Stirn des Landsberger Trainers. Doch nach ein paar aufmunternden Worten und mit neuer Konzentration gelang den beiden Nachwuchsturnern der FT Jahn Landsberg eine „wirklich gute Kür“, die ihnen die Finalteilnahme sicherte. Hier mussten die Landsberger als erstes Paar aufs Gerät. Zehn Sprünge mit hoher Synchrontiät und ordentlicher Ausführung waren Basis für eine gute Wertung im Finale. „Jetzt hieß es zittern und warten, was die Konkurrenz-Paare auf das Trampolin brachten“, beschreibt Olbrich. Anders als die Jungs vom Lech konnten die vor dem Finale besser platzierten Paare dem Druck nicht standhalten und ließen reichlich Punkte liegen. Damit war die Sensation für Benno und Valentin perfekt: Ihr erster Synchron-Wettkampf auf bayerischer Ebene endete mit dem Meistertitel.



Die Freude bei den Betreuern und Fans der FT Jahn Landsberg war natürlich riesengroß. Olbrich: „Das Edelmetall um den Hals der vier Jungs ist der verdiente Lohn für intensives Training in den letzten Monaten und stahlharte Nerven im Wettkampf.“