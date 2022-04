Der Landfrauentag ist zurück

Zu einem moderierten Grußwort holte Kreisbäuerin Rita Behl (rechts) den CSU-Bundestagsabgeordneten Michael Kießling, die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler, die stellvertretende Bezirksbäuerin Elisabeth Mayerhofer und Eresings Bürgermeister Michael Klotz (von links) auf die Bühne des Dorfgemeinschaftshauses. © Osman

Eresing – Ein Tag abseits von Arbeit und Alltagspflichten für diejenigen, die von beidem meist überreichlich haben – das ist der jährliche Landfrauentag des Bayerischen Bauernverbands (BBV). Nachdem er im vergangenen Jahr nur virtuell stattfinden konnte, traf man sich heuer wieder in Präsenz. Es wurde ein Tag, der allen Beteiligten sichtlich Freude machte, aber auch ein Tag der nachdenklichen Töne.

Die vollbesetzten Tische im Eresinger Dorfgemeinschaftshaus Alter Wirt zeigten es: Die Landfrauen waren froh, sich wiederzusehen. „Endlich wieder Landfrauentag“ – der Stoßseufzer von Kreisbäuerin Rita Behl sprach wohl vielen aus dem Herzen. Wie ein roter Faden zogen sich die Themen Glaube, Dankbarkeit und Besinnung durch die Redebeiträge: ob im traditionellen Morgenlob von Pater Tassilo Lengger, der zur Dankbarkeit für kleine, scheinbar selbstverständliche Dinge aufrief. Oder im moderierten Grußwort, in dem Rita Behl die Ehrengäste auf ihren Bezug zur Karwoche ansprach, oder schließlich im Vortrag der Referentin Theresia Zettler, der den Titel „Lebe! Liebe! Lobe! Lache!“ trug.



Die Ehrengäste, das waren der Eresinger Bürgermeister Michael Klotz, die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler, der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling und die stellvertretende Bezirksbäuerin Elisabeth Mayerhofer. Alle vier berichteten von Gründonnerstags-, Karfreitags- oder Ostertraditionen, von gemeinsamen Kirchgängen und Familienfeiern.



Mayerhofer griff den Gedanken der Dankbarkeit für kleine Dinge auf, als sie erzählte, dass ihre vier Enkel zu Ostern zwar beschenkt würden, aber mit Kleinigkeiten. Ostern solle „kein Geburtstag und kein Weihnachten“ sein. Klotz bedauerte, dass manche Osterbräuche bei der jungen Generation in Vergessenheit geraten sind. Kießling erinnerte sich an manche lustige Ostereiersuche mit seinen Kindern („meistens hat‘s der Hund schneller gefunden“) und hofft in diesem Jahr auf besinnliche Feiertage. „Ostern als Friedensfest ist heuer besonders wichtig.“



Margit Horner-Spindler sprach darüber, wie Dankbarkeit, Vergebung und Annahme das eigene Leben und das Zusammenleben mit anderen erleichtern. Und wie wichtig „der Friede in uns, der Friede zum Nächsten und der Friede im Kleinen“ gerade in diesen Zeiten sei.



Traditionell zum Landfrauentag gehört eine Referentin, die Impulse gibt, zum Nachdenken anregt und gerne auch zum Lachen. In diesem Fall war es Theresia Zettler, Gemeindereferentin und Pfarrhausfrau aus Bobingen, aber auch in Landsberg wohlbekannt. Denn hier arbeitete sie zehn Jahre lang mit dem damaligen Stadtpfarrer Thomas Rauch zusammen.



Zettler wusste, wen sie vor sich hatte an diesem Vormittag in Eresing, nämlich „keine Egoisten“. „Von Leuten wie Ihnen lebt jeder Verein und jede Gesellschaft“, rief die 53-Jährige den Landfrauen zu. Und legte Ihnen ans Herz, bei allem Einsatz für andere auch auf das eigene Wohlbefinden zu schauen. Auch sie selber habe das erst lernen müssen. Aufgewachsen war sie in der Überzeugung, nur dann etwas wert zu sein, „wenn ich ganz viel schaff‘, die Leute gut von mir sprechen und ich bloß keine Fehler mache“. Der daraus resultierende Raubbau an den eigenen Kräften habe sie fast die Gesundheit gekostet, so Zettler. Heute weiß sie: „Es jedem recht machen zu wollen, zerreißt uns.“