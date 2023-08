Ironman: Claudia Bregulla löst das WM-Ticket

Von: Toni Schwaiger

Perfekter Service auf der Ironman-Distanz: Sohn Tobias coacht und versorgt Claudia Bregulla (links) beim Qualifikationsrennen im schwedischen Kalmar. © Privat

Utting – Der olympische Gedanke stand im Vordergrund, die erste Langdistanz wollte sie genießen und in einer respektablen Zeit das Ziel erreichen. Doch es kam ganz anders für Claudia Bregulla: die Uttinger Triathletin qualifizierte sich im schwedischen Kalmar auf Anhieb für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii.

„Eigentlich ohne große Erwartungen“ war Bregulla nach Schweden gereist. Der Respekt bei ihrer ersten Teilnahme an einem Ironman-Qualifikationsrennen war größer als die Aussicht auf einen der begehrten Slots bei den ,Age-Groupern‘, den Altersklassen-WM-Teilnehmern. Gut trainiert hatte die 56-Jährige, doch eine langwierige Darmerkrankung macht ihr nach wie vor zu schaffen. Insofern war „erfolgreich finishen“ angesagt. Doch es wurde weit mehr.



Die Premiere auf der Langdistanz forderte viel von Bregulla und ihren Konkurrentinnen: starker Wind, Nebel und der gerade mal 17 Grad ,warme‘ Kalmarsund waren eine echte Herausforderung. „Es war unheimlich schwer, im Kabbelwasser einen Rhythmus zu finden“, blickt die Uttingerin zurück. Die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke legte sie in einer „eher mäßigen“ Zeit zurück, machte dann auf der 180 Kilometer-Radstrecke, die über die Kalmarsundbrücke auf die Insel Ödland führte, Boden gut.



Mit „erstaunlich guten Beinen“ ging‘s schließlich an den Marathon. Doch der Darm rebellierte, weshalb Bregulla auf den abschließenden 42,195 Kilometern gleich drei „Dixi­stopps“ einlegen musste. Wären die nicht gewesen, hätte es zu Platz 3 in der Altersklasse gereicht. Gleichwohl war nach 12:03 Stunden klar: Am 14. Oktober ist auf Hawaii wieder Langdistanz angesagt.

Geschafft: Nach 12:03 Stunden läuft Claudia Bregulla in Kalmar über die Ziellinie und qualifiziert sich damit für den Ironman Hawaii. © Privat