Tom Weikert ist deutscher Triathlon-Meister

Von: Toni Schwaiger

„Diesen Titel kann mir keiner mehr nehmen!“ Tom Weikert vom VfL Kaufering wurde deutscher Triathlon-Meister sein Altersklasse über die Mitteldistanz. © FKN

Kaufering – Er konnte es kaum glauben, als er in den Zielberreich einlief und die Ansage des Eventsprecher vernahm: „Und jetzt begrüßen wir den ersten AK-45-Athleten!“ Damit war klar: Tom Weikert vom VfL Kaufering ist deutscher Meister im Triathlon über die Mitteldistanz. Am Sonntag schrieb der Age-Grouper in Ingolstadt diese besondere Sportgeschichte. Nur haarscharf am Podium vorbei lief Teamkollege Thomas Tietz, der als Fünfter seiner Altersklasse an den Lech zurückkehrte.

Mitteldistanz im Triathlon bedeutet: 1,9 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer laufen. Um 8 Uhr fiel der Startschuss für die Elite, unter ihnen auch mehrere Profis, danach waren die Jedermänner und -frauen an der Reihe. Es war mit 8 Grad am Wettkampfmorgen doch recht kalt und so waren an den Wechselplätzen bereits auch vereinzelt Wärmekleidung von den Athleten deponiert worden, was sich später als nützlich erweisen sollte, wie die Kauferinger Triathleten am eigenen Leib erfuhren. Sie waren mit Thomas Tietz, Tom Weikert, Michael Schott sowie Sani Gregorovic zur Meisterschaft angereist.



Insgesamt 2.500 Triathleten waren in Ingolstadt über die verschiedenen Strecken am Start. In der Auftaktdisziplin war die Welt noch in Ordnung, doch dann kam er, der strömende Regen ab Kilometer 10 auf dem Rad, dazu noch ein kalter Wind der die meisten Athleten an ihre Grenzen brachte. Es gab mehrere Stürze auf der Radstrecke sowie etliche Triathleten, die das Rennen aufgrund der widrigen Bedingungen nicht beenden konnten oder wollten – etwa 100 an der Zahl.



Die Kauferinger aber schlugen sich tapfer. Schnellster des VfL-Quartetts war Thomas Tietz, der zwar auch wie die anderen Athleten nicht seine volle Leistung abrufen konnte, aber mit dem 25. Gesamtrang und einer Zeit von 3:53 Stunden weit vorne im Teilnehmerfeld landete. In seiner Altersklasse reichte es für den 5. Platz bei der Deutschen.



Ebenfalls gut in Form war Tom Weikert. Der 48-Jährige konnte mit einem konstanten Rennen seinen Schwimmrückstand auf dem Rad verkürzen und übernahm mit einem starken Halbmarathon bei Kilometer 17 auf der Laufstrecke die Führung in seiner Altersklasse und gab diese bis zum Ziel nicht mehr ab. Sichtlich überrascht war Weikert, als ihn der Zielsprecher als deutschen Meister in der AK 45-50 ankündigte. „Diesen Titel kann dir keiner mehr nehmen“, frohlockte Weikert im Ziel.



Ebenfalls in der AK45 landete auch Michael Schott in den Top Ten. Der Lohn für ein „solides Rennen“ war Platz 9. Lediglich bei Sani Gregorovic lief es nicht nach Plan. Nach 40 Kilometer auf dem Rad musste er wegen Unterkühlung aufgeben.

Lieferten in Ingolstadt eine starke Leistung ab (von links): Thomas Tietz, Sani Gregorovic, Tom Weikert und Michael Schott vom VfL Kaufering. © Weikert