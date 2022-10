Mehr Sitzplätze für Kauferinger Fußballfans

Von: Andrea Schmelzle

Der VfL Kaufering plant eine neue Zuschauertribüne mit 150 bis 200 Sitzplätzen zwischen Platz eins und Platz zwei. © Schmelzle

Kaufering – Die Marktgemeinde wird den VfL – Abteilung Fußball bei der Errichtung einer neuen Zuschauertribüne unterstützen. Das hat der Kauferinger Gemeinderat auf seiner Sitzung vergangenen Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen.

„Es ist ein Thema, das den VfL schon lange verfolgt“, sagte Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger. Jetzt, durch den erfolgreichen Aufstieg der Kauferinger Fußballer in die Landesliga, sei eine neue Tribüne dringlicher denn je. Schließlich kämen dadurch auch deutlich mehr Zuschauer – „bis zu 450 Leute könnten da schon mal anwesend sein“. Der VFL trete jetzt gegen ganz neue Gegner an, ergänzte Dr. Helmut Nebel, VfL-Abteilungsleiter Fußball. Immer wieder habe er hören müssen: „Ihr habt eine tolle Anlage, aber viel zu wenig Sitzplätze.“ Zudem gehe es um Sonnen- und Wetterschutz – die derzeit fehlende Überdachung sei ein „unhaltbarer Zustand“. Der VfL plant deshalb eine neue Zuschauertribüne mit 150 bis 200 Sitzplätzen zwischen Platz eins und Platz zwei – wo die meisten Punktspiele ausgetragen werden.



Man habe sich einige Tribünen angesehen, die kostengünstig und aufgrund einer einfachen Bauweise mit viel Eigenleistung errichtet werden könnten. Eine detaillierte Planung werde noch ausgearbeitet. „Wir gehen davon aus, dass die Tribüne eine Länge von circa 25 Metern erhält und über vier Sitzreihen verfügt“, so Nebel. Auf der obersten Reihe könnten gegebenenfalls noch zusätzlich Stehplätze nutzbar sein. Die Gesamthöhe orientiere sich mit 5,50 Metern an der bestehenden Tribüne.



Lager in der Tribüne



Zusätzlich sollen so Lagermöglichkeiten entstehen, um die 37 Quadratmeter wegfallende Flächen für den VfL auszugleichen, die in der Lechauhalle zukünftig vom Markt Kaufering selbst beansprucht werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Auch sei später ein barrierefreies Zuschauerpodest für Rollstuhlfahrer angedacht.



Für den Bau der Tribüne müsse man mit Gesamtkosten in Höhe von 250.000 Euro rechnen, so Nebel. Die VfL-Abteilung Fußball hoffe auf einen Zuschuss von zehn Prozent seitens des Marktes Kaufering (gemäß dessen Satzung zur Förderung von Vereinen). Auch für die Baukosten der Lagerflächen unter der Tribüne setze man auf einen Gemeindezuschuss von 26.000 Euro. „Wir wünschen uns Zustimmung, Zuschuss und Machbarkeit des Projektes“, betonte der Erste Vorsitzende des VfL Klaus Rehekampf. Neben eines Eigenanteils von 79.000 Euro (Hauptverein und Abteilung Fußball) habe der VfL viele Unterstützer und „eine ganze Reihe von Sponsoren“. Ziel sei es, die Anlage nächstes Frühjahr fertigzustellen. Schließlich feiert der VfL 2023 sein 75-Jähriges.



„Wollen und Können sind verschiedene Paar Stiefel“, meinte Jürgen Strickstrock (Grüne) und zweifelte damit die Option zur Übernahme der Baukosten an. Bedenken kamen auch von Tobias Kirchberger (Grüne) und Sascha Kenzler (UBV): Die Kostenübernahme sei allein aus Fairnessgründen anderen Vereinen gegenüber schwierig.



Auf einen Doppelnutzen, der mit der Tribüne geschaffen werden könne, machte Markus Wasserle (SPD) aufmerksam: „Was gibt es denn da zu diskutieren?“ Auch Thomas Wiesmann (SPD) bekräftigte: „Wir benötigen dringend Raum.“ Die Lagerfläche innerhalb der Tribüne zu nutzen, anstatt Ersatz, beispielsweise mittels Container, zu schaffen, sei sinnvoller. Auch Dr. Thomas Harbich (CSU) sprach von einer „Win-Win-Situation“.



Mit PV-Anlage



Mit 19 zu zwei Stimmen befürwortete der Rat die Errichtung der Tribüne – inklusive der satzungsgemäßen Förderung in Höhe von zehn Prozent und der Übernahme der Baukosten für die Lagerflächen. Dafür werden 51.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Sobald die genauen Planungen mit einer belastbaren Kostenrechnung vorliegen, werden sie dem Gemeinderat zur weiteren Beschlussfassung vorgelegt.



Knapp angenommen (11:10) wurde ein nachträglich formulierter Beschlussvorschlag, den Wasserle beantragte: Geplant werden soll für beide Tribünen auch eine PV-Anlage – das Konzept wird ebenfalls dem Gremium vorgestellt.