„A Tribute“: Familien-Harmonien im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Vater und Tochter: Sängerin Katharina Gruber im Stadttheater, begleitet von ihrem Vater Christian an der Gitarre. © Greiner

Landsberg - Dass Musikerkinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, kommt vor. Nancy Sinatra, Jakob Dylan, Julian Lennon. Rosanne Cash sang gar einige Lieder mit ihrem Vater Johnny ein. Dass Vater und Tochter gleich ein ganzes Programm gemeinsam auf die Beine stellen, kommt seltener vor. Dass das funktioniert, haben Katharina Gruber und ihr Vater Christian mit „A Tribute“ bewiesen.

„A Tribute“ nennen die beiden ihren Abend, der den Sängerinnen Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King und Joni Mitchell huldigt. Eingeladen hat die Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum. Und gekommen sind viele: Das Stadttheater ist am Sonntagabend restlos ausverkauft. Schließlich sind Kathi und Christian den Landsbergern ein Begriff.



Das Programm ist bestückt mit zahlreichen Standards aus Jazz und Chanson, aber auch einige weniger bekannte Werke haben sich eingeschmuggelt. ‚Die Grubers‘ dabei als ‚Coverband‘ zu bezeichnen, wird dem Abend bei Weitem nicht gerecht: „Wir wollen nicht wie Edith Piaf klingen“, klärt Katharina gleich zu Beginn. Es geht ihr darum, sich den Songs auf ihre Weise zu nähern und sie sich so ‚anzueignen‘. Denn diese Musikerinnen hätten ihr Verständnis des Jazz‘ und des Chansons geprägt.



Mit „La Vie en Rose“ startet Katharina den Abend, sucht sich im Ritardando den eigenen Rhythmus, singt Passagen voller Inbrunst, die Stimme oft im Vibrato. Christians Begleitung gibt dem Lied einen spanischen Touch, etwas Leichtes. Ein Hit, ein Klassiker, ein Ohrwurm. Das Publikum ist schon jetzt begeistert.



Wirklich brillant ist das Duo hingegen bei ‚Jazzigerem‘: „Snow Queen“ von Carole King, in denen Katharina die Synkopen rhythmisch perfekt auslotet. Oder beim trist-wehmütigen Jazz-Standard „Autumn Leaves“, basierend auf einem Gedicht von Jaques Prévert. Den Song präsentieren die beiden in einer englisch-französischen Fassung: das Französische in Chanson-Manier, zurückhaltend, schlicht. Und den englischen Part mit einer geballten Ladung Swing. Ebenso mitreißend: „Angel Eyes“. Und vor allem der großartige Blues „Black Coffee“, den unter anderen auch Ella Fitzgerald interpretiert hat. Dass Katharina trotz Swing-Verve den Ton stufenlos in Stille übergehen lassen kann, zeigt die Kontrolle, die sie über ihre Stimme hat.



Vielleicht hin und wieder etwas zu viel Kontrolle. Manchen Songs würde etwas ‚Laissez-Faire‘ guttun – in Stimme wie Rhythmus, den Christian streng einhält. Das ist technisch einwandfrei. Aber hin und wieder wünscht man sich ein bisschen Rauheit, ein bisschen ‚dirty tones‘ – ein bisschen mehr Ella, gerade bei Songs wie „Black Coffee“. Denn manchmal will man die Gassen von Paris nicht nur sehen. Manchmal will man sie auch riechen.



Das Publikum gibt Standing Ovations. Und lässt die beiden Landsberger nicht gehen: Zugaben sind gefordert. Und darunter ist eine, die den Grubers wie auf den Leib geschnitten scheint: Bei „Mack the Knife“, der englische Version des Kurt Weill-Songs „Mackie Messer“, reibt sich Katharinas Stimme und nimmt sich Freiheiten heraus, die Christian ihr in der Begleitung gerne lässt. Das macht Appetit auf mehr – und das soll auch kommen, verspricht Katharina. Denn das Duo plant schon für die Zukunft. Und zwar einen Kurt-Weill-Abend.