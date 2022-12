Dießen: Trinkwasser kostet deutlich mehr

Von: Dieter Roettig

Beim kostensparenden Erneuern der Wasserleitungen in der Rotter Straße mittels Inliner-Verfahren: Dießens Wassermeister und Sparfuchs Michael Deininger (in gelber Jacke). © Roettig

Dießen – Nicht nur die Strom- und Gaskosten haben kräftig angezogen. Jetzt steigen in der Marktgemeinde auch die Wassergebühren. Ab 1. Januar 2023 kostet der Kubikmeter 1,66 Euro netto statt wie bisher 1,34 Euro. Ein Vier-­Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 186 Kubikmetern zahlt künftig inklusive der 60 Euro Grundgebühr pro Jahr 394,57 Euro und damit 82,94 Euro mehr. Der neue Preis gilt für drei Jahre bis zum 31. Dezember 2025.

Mit 16:5 Stimmen schloss sich der Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung dieser Kalkula­tionsvariante des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) an. Neben der Neuberechnung wurden die Jahre 2018 bis 2021 nachkalkuliert. Das Ergebnis zeigt, dass mit den Gebühren dieser Jahre eine „schwarze Null“ und damit der gesetzliche Auftrag einer kostendeckenden Gebühr sehr gut erfüllt wurde. Gemeinden dürfen ihr Wasser nämlich nicht gewinnorientiert verkaufen, darum die Prüfung im dreijährigen Turnus. Zuletzt wurden die Wasserverbrauchsgebühren zum 1. Januar 2020 sogar von 1,39 auf 1,34 Euro pro Kubikmeter abgesenkt.



Die neuen Grundgebühren steigen je nach Dauerdurchfluss auf 60 Euro netto bei 4 cbm/h bis zu 240 Euro anstatt 163 Euro bei 16 cbm/h. Über 16 cbm/h sinkt dagegen die Grundgebühr von 504 Euro auf 480 Euro. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul erläuterte, komme man mit der neuen Kalkulation den landwirtschaftlichen Betrieben entgegen, die damit für das durch Vieh verbrauchte Wasser etwas geringer belastet würden. „In Hinblick auf die rund 200 Zweitwohnsitznehmer mit sehr geringen Verbräuchen ist der Neukalkulation wegen der höheren Grundgebühr aus fiskalischer Sicht der Vorzug zu geben“, so Perzul.



Bei der Diskussion rechtfertigte die Bürgermeisterin das neue Preismodell mit dem teils veralteten Wasserrohrnetz, das ständige Reparaturen oder gar Erneuerungen benötige. Diese Investitionen müssten abgefangen werden. Hans Rieß (Freie Wähler) warnte aber vor teuren „Luxussanierungen“. Dass dem nicht so sei, zeigte Sandra Perzul am Beispiel der Rotter Straße. Hier wurde bei der Erneuerung der über 50 Jahre alten Trinkwasserleitung das Inliner-Verfahren angewandt, das aufwendige Grabungen mit hohen Kosten erspart. Hätte man die gut einen Kilometer lange Leitungsstrecke in der Rotter Straße herkömmlich erneuert, wären Kosten von deutlich über einer Million Euro angefallen. Für die Bau- und Grabungsarbeiten durch die 30 Zentimeter dicke Asphaltschicht mit teilweisen Vollsperrungen des Verkehrs hätte man zudem mit mindestens zwei Monaten rechnen müssen. Wassermeister Michael Deininger überzeugte die Marktgemeinde für das grabenlose „Schlauch-Inliner-Verfahren“ mit Kosten von rund 300.000 Euro und einer Bauzeit von nur dreieinhalb Wochen. Dabei zog man einen Spezialschlauch in das alte Rohr ein, ohne durchgehend den Boden aufreißen zu müssen.