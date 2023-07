Trinkwasser für den heißen Landsberger Stadtsommer

Von: Susanne Greiner

Teilen

Erfrischung garantiert: Am Hellmairplatz steht einer der Trinkbrunnen, die die Stadt Landsberg aufgestellt hat. © Greiner

Landsberg – Die letzten Tage haben es gezeigt: Es wird heißer. Deshalb ist ausreichend Trinken wichtig – am besten Wasser. Die Stadt Landsberg hat jetzt mehrere Trinkbrunnen in der Stadt aufgestellt, an denen sich jeder erfrischen kann – auch wenn man die Wasserflasche mal zuhause vergessen hat.

An den Brunnen kann jeder kostenlos Leitungswasser entnehmen. Ein Trinkbrunnen ist – etwas versteckt – auf dem Hauptplatz neben Bushaltestelle und Bücherschrank. Er wird in den nächsten Tagen noch beklebt, damit er besser zu sehen ist. Ein weiterer steht auf dem Georg-Hellmair Platz neben dem Springbrunnen unter einem Baum. Auch im Herkomer Park befindet sich unterhalb des Museums ein Trinkbrunnen. Weitere Trinkbrunnen sind im Klösterl, an der Teufelsküche, im Bürgerbüro und bei den Stadtwerken. Auch in den Friedhöfen in der Stadt und in den Ortsteilen befinden sich Trinkwasserstellen.



„Die Wasserqualität der Trinkbrunnen wird ständig kontrolliert und alle Brunnen werden regelmäßig gewartet und einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen“, informiert Stadtpressesprecherin Susanne Flügel. Auch die Wasserspielplätze würden mit Trinkwasser gespeist. OBin Doris Baumgartl weist zudem auf die Entscheidung der Stadt hin, der Blue-Community-Bewegung beizutreten. Mit den Trinkbrunnen im Jahr des Trinkwassers wolle man auch darauf aufmerksam machen, „wie wichtig es ist, gerade an heißen Tagen ausreichend zu trinken“.



Die Standorte der Trinkwasserbrunnen findet man auch digital in der App „Trinkwasser unterwegs“ vom Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft. Die Landsberger Trinkbrunnen sind dort alle schon eingestellt.