Die Anfänge

Trinkwasser: Pegel sinken, aber »Landsberg hat Glück«

Von: Susanne Greiner

Der Bau der Staumauer in der Teufelsküche 1928 war der Startpunkt für die Trinkwasserversorgung der Lechstadt aus diesem Gebiet. Vorher nutzte nur die Gemeinde Stoffen Quellschüttungen im heutigen Stausee. © Greiner

Landsberg – „Mai, Juni, Juli sowie der bisherige August waren in weiten Teilen Bayerns erheblich zu trocken“, meldet der Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern. 76 Prozent der Grundwasserstände werden als niedrig oder sehr niedrig eingestuft. Zu Letzteren gehören auch die in Igling, Penzing und Denklingen. Seit 2003 geht die jährliche Grundwasserneubildung um durchschnittlich 16 Prozent zurück. Landsberg hingegen scheint Glück zu haben: „Der Grundwasserpegel liegt hier nicht so niedrig wie 2018/19“, sagt Stadtwerke-Planer der Wasserversorgung Martin Michl. Was ihn wundere: „Wir haben eigentlich ein schlechteres Ergebnis erwartet.“

Momentan sei man vom Pegel 2018/2019, dem niedrigsten jemals gemessenen, noch rund 40, 50 Zentimeter entfernt. Der Regen im Juni und Juli mit bis zu 50 Millilitern am Tag habe geholfen. „Wir haben Glück gehabt“, sagt Michl. Der Regen momentan werde sich erst in zwei, drei Monaten auf den Pegel auswirken. „Nur im Westen Landsbergs kommt er schneller ins Grundwasser. Da dauert das wegen der Kiesböden manchmal nur drei Wochen.“



Dennoch, das langfristige Sinken der Pegelstände muss Michl auch in Landsberg konstatieren. Vor Kurzem habe man die alte Quelle Stoffen am Stausee der Teufelsküche reaktiviert, zu sehen an dem zweiten grünen Wasserrohr auf der Südseite des Sees: „Die könnten wir als Reserve nutzen.“ An der Staumauer dort gebe es noch eine weitere Quelle. Und wenn es mit der generellen Trockenheit so weitergehe, könnte man vielleicht auch den Bereich der Südquellen von 1926 ganz neu fassen. Denn dort gebe es die höchste Quellschüttung, und keinen Sand, der im Norden Probleme mache. Aber „dafür müsste man einiges investieren“. Schon allein, weil die Südquellen, gebaut 1926 und prima in Schuss, bis zu fünfeinhalb Meter tief liegen. Der Stausee müsste abgelassen und die Schlucht für die Bauarbeiten gesperrt werden, „mindestens eineinhalb Jahre“, schätzt Michl. Und wenn Stausee samt Staumauer und Brücke weg sind, wäre wohl auch eine neue Fußgängerbrücke nötig. „Insgesamt wären das Millionen. Und nur schwer realisierbar.“



Auch der Eingriff 2016, als die Nordquellen aufgrund von Sandeinspülungen saniert wurden, dauerte seine Zeit. Zudem steht das Gebiet unter Naturschutz, weshalb es immer auch gelte, einen Kompromiss zwischen Naturschutz und Trinkwassergewinnung in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde zu erzielen. Zum Beispiel auch, was die Tuffsteinquellen angeht, auf denen das Wasser malerisch zum Weg herunterplätschert. Die sind inzwischen Naturdenkmal. „Aber im Vertrag ist verankert, dass im Notfall die Trinkwassergewinnung Vorrang hat“, erläutert Michl.



Die Anfänge



Eine Brücke über die Schlucht gab es schon vor der Existenz des Stausees und dem Bau der Teufelsküchen-Staumauer 1928: 30 bis 40 Meter oberhalb der jetzigen Querung, erzählt Michl. Denn ursprünglich habe die Gemeinde Stoffen eine Quelle im heutigen Stauseegebiet als Trinkwasser genutzt. Ab wann genau, weiß Michl nicht: „Früher gehörte das Gelände dem Heilig-Geist-Spital. Und es gibt einen – wohlgemerkt eigentlich unbefristeten – Vertrag von 1895 zwischen der Gemeinde Stoffen und dem Spital, dass Stoffen die Quelle zur Trinkwasserversorgung nutzen darf.“



Dann aber, circa ab 1923, starteten in Landsberg die Überlegungen, wo man mehr Trinkwasser gewinnen könnte. Die Bevölkerungszahlen nach dem 1. Weltkrieg stiegen massiv, die diversen Quellen am Krachenberg und die Sandauer Quellen reichten nicht mehr aus. Konkrete Planungen für die Teufelsküche (samt Staumauer) gab es spätestens ab 1926, wie die obige Skizze aus diesem Jahr zeigt. Bis 1928 fasste man die drei südlichen Quellen – die heute noch im Originalzustand sind und bestens funktionieren. Aber wie sollte das Wasser in die Stadt gelangen? „Man baute im Winter 1928, als das Wasser in Landsberg besonders knapp war, kurzerhand einen Dieselmotor in der Station am Krachenberg aus und brachte ihn in die Teufelsküche, um wenigsten ein bisschen Wasser für die Stadt zu haben“, erzählt Michl – kein Dauer­zustand. Um Strom vor Ort zu erzeugen, sollte die Staumauer und eine dadurch betreibbare Turbine dienen. Das Problem: Das Stoffener Wasserwerk stand im zukünftigen Stausee. Die Gemeinden einigten sich aber, trotz unbefristeten Vertrags: Stoffen durfte das Wasser weiterhin nutzen. Dafür wurden zwei weitere Quellen oberhalb des danach ‚versunkenen‘ Gebäudes gefasst. Und Landsberg konnte seine Staumauer samt Turbine bauen, die ab 1929 die Pumpe mit Strom versorgte. Laut Vertrag hätte Stoffen das Gebäude im See abreißen müssen, sagt Michl. Was nicht geschah: Es wurde geflutet – und ist heute noch im See zu sehen. 1948, als nach dem 2. Weltkrieg der Wasserbedarf weiter anstieg, wurden schließlich die nördlichen Quellen gefasst, die 2016 wegen des Sandeinbruchs saniert werden mussten.



Noch ein Haus im See



Das erste Pumpengebäude in der Teufelsküche war nicht von langer Dauer. Als in der Zeit des Nationalsozialismus die Lech-Wasserkraftwerke gebaut wurden, entstand auch an der Staustufe 15 ein See. Und in dem wäre das erste Gebäude gelegen, weshalb es 1943/1944 umgesetzt wurde. Das zweite Gebäude barg neben der Wohnung für den Wassermeister noch weitere Wohnungen, berichtet Michl. Dieses Haus, in dem ab 1977 auch die Gaststätte Teufelsküche zu finden war, stand bis 2006. Denn nach dem Hochwasser 2000/01, bei dem eine Flutwelle in der Teufelsküche sogar die Wasserleitungen freilegte, wurde der Trinkwasserversorgungs-Plan zu „Landsberg 2010“ gefasst, samt neuer Pumpstation im jetzigen Gebäude, schließt Michl den historischen Überblick. „Und die ging 2006 in Betrieb.“