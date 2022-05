Erneut ein Auftragsrekord für die Rational AG

Von: Werner Lauff

Teilen

Wohin geht die Fahrt im krisengeschüttelten Jahr 2022? Im ersten Quartal hat die Rational AG einen neuen Auftragsrekord erzielt. © Rational

Landsberg – Die Rational AG hat im ersten Quartal 2022 mit 300 Millionen Euro Auftragsvolumen einen neuen Rekord erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Bestellungen um 70 Prozent. Die Umsatzerlöse betrugen 225 Millionen Euro; das ist der zweitbeste Wert der Unternehmensgeschichte. Da die operativen Kosten nicht im gleichem Umfang stiegen, erzielte das Unternehmen erneut – wie bereits im ganzen Jahr 2021 – eine EBIT-(Gewinn-)Marge von rund 20 Prozent. Auch die Stadt Landsberg profitiert von dem glänzenden Zwischenergebnis des Herstellers von Profi-Kochgeräten; Rational ist ihr größter Gewerbesteuerzahler.

Eigentlich ist die Zeit nicht günstig für derartige Rekorde. Die Versorgungslage ist nach wie vor kritisch, unter anderem durch Kriege und Folgen der Corona-Pandemie. Bislang profitierte Rational eigenen Angaben zufolge von Nachhol­effekten (bei den Bestellern), staatlichen Unterstützungsprogrammen (zugunsten der Gastronomie) sowie vorgezogenen Bestellungen angesichts langer Lieferzeiten und angekündigter Preiserhöhungen. „Die weiteren Folgen der Ukrainekrise und der Lockdowns in China werden wir erst im Verlauf des Jahres voll­umfänglich beurteilen können“, sagte der Vorstandsvorsitzende von Rational, Dr. Peter Stadelmann.



Bislang hat das Unternehmen gegensteuern können. Den Mangel an Chips und zentralen Recheneinheiten konnte Rational im ersten Quartal „durch erhöhte Lieferungen unseres Erstlieferanten aber auch dank der ersten Lieferungen unseres Zweitlieferanten“ bewältigen; die Lage sei nun „deutlich entspannter“. Auch die Wechselkursänderungen unterstützten das Umsatzwachstum um rund drei Prozentpunkte.



Es bleibt das Thema der Kostensteigerungen im Einkauf. „Wir sehen, wie die Kosten der Rohstoffe, der Vorprodukte und der Logistik auf breiter Front steigen.“ Rational hat früh mit Preiserhöhungen reagiert. „Solange sie noch nicht vollständig effektiv sind, kann die Rohertragsmarge dennoch unter dem gewohnt gutem Niveau liegen“, erklärte der kaufmännische Vorstand Jörg Walter.



Als langfristig orientiertes Unternehmen investiere Rational auch im ersten Quartal 2022 in den Erhalt und den Ausbau der Mitarbeiter. Besonders im Vertrieb und in der Produktentwicklung wurden Mitarbeiter eingestellt. Hierdurch sichert das Unternehmen nach eigenen Angaben nachhaltig die Markt- und Technologieführer­schaft. Ende März 2022 beschäftigte die Rational-Gruppe weltweit 2.304 Mitarbeiter. In Deutschland sind es 1.319 Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz ganz überwiegend in Landsberg haben.



Das Landsberger Vorzeigeunternehmen geht im Jahr 2022 weiterhin von einem 10- bis 15-prozentigen Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich und einer EBIT-Marge leicht über der des Vorjahres aus. Sollten sich die genannten Risiken stärker materialisieren, als sie sich in den ersten vier Monaten abzeichneten, erwartet Rational ein geringeres Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge unter der des Vorjahres.