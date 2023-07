Trübe Aussichten: Erntepressefahrt im Landkreis Landsberg

Von: Ulrike Osman

Teilen

Blick auf die Felder: Landwirt Bernhard Bauer (ganz rechts) und Kreisbauernobmann Johann Drexl (2 . von rechts) hatten bei der Erntepressefahrt wenig Erfreuliches zu berichten. © Osman

Landkreis –Man muss in diesen Tagen kein Landwirt sein, um zu erkennen, dass das Wetter den Ackerpflanzen nicht guttut. Der wochenlange Regen im Frühjahr kam ebenso zum falschen Zeitpunkt wie die anschließende Trockenheit. Dass selbst auf den besten Böden im Landkreis heuer unterdurchschnittliche Erträge erwartet werden, wurde bei der diesjährigen Erntepressefahrt deutlich.

Sie führte auf den Betrieb von Bernhard Bauer und seiner Lebensgefährtin Andrea Leidescher in Weil. Die beiden bewirtschaften auf zwei Hofstellen 70 Hektar Ackerland, 23 Hektar Grünland, 14 Hektar Wald sowie einen Milchbetrieb mit 50 Kühen und Nachzucht. Auf den Feldern wird eine Vielzahl an Feldfrüchten angebaut – Weizen, Gerste, Zuckerrüben, Mais, Raps, Dinkel und Lupinen als Eiweißfutter für die Kühe.



Im Frühjahr wurde die Feldarbeit durch zu viel Regen verzögert. In Weil seien im April 160 Liter pro Quadratmeter gefallen, bis Mitte Mai weitere 86 Liter. „Danach war es 40 Tage lang trocken – in der Hauptwachstumszeit“, klagte Bauer.



Die Ernteaussichten sind daher gedämpft. Beim Weizen rechnet Bernhard Bauer heuer mit einem Ertrag von 80 Doppelzentnern pro Hektar – normal wären 90. Ähnlich ist die Situation bei den Zuckerrüben. Statt 90 bis 100 Tonnen werde man wohl nur 80 Tonnen pro Hektar zusammenbringen, so die Prognose des Landwirts. Dabei speichern die hochwertigen Böden in Weil die Feuchtigkeit noch am besten – im Gegensatz zu Kiesböden, so Kreisbauernobmann Johann Drexl. „Für das Lechfeld schaut es schlecht aus, wenn es nicht bald regnet.“



Flächenverlust

Dass es bei der Erntepressefahrt zu regnen anfing, kürzte den Feldbegang ab. Doch Bernhard Bauers Hoffnung, dass es den ganzen Tag weitergehen würde, erfüllte sich nicht. Nach einer Stunde war der Schauer vorbei.



Ein Thema, das die Bauernschaft umtreibt, ist der Verlust landwirtschaftlicher Flächen. Laut Drexl sind seit 1980 im Landkreis 4000 Hektar durch Bebauung weggefallen – ein Gebiet so groß wie die gesamte Gemeinde Weil. Nach wie vor kritisieren die Bauern die im Rahmen der Reform der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP-Reform) vorgeschriebene Flächenstilllegung von vier Prozent. Die Brachen müssten hinterher intensiv bearbeitet werden, um wieder landwirtschaftlich nutzbar zu sein. Zielführender für den Erhalt der Artenvielfalt sei die Vernetzung von Lebensräumen, so der Tenor.



Ein weiteres Problem aus Sicht der Landwirtschaft ist die Flächenkonkurrenz zwischen Lebensmittelerzeugung, Bebauung und Energieerzeugung, die in Weil besonders deutlich wird, wie Bürgermeister Christian Bolz sagte. Einerseits liegen in der Gemeinde die besten landwirtschaftlichen Böden im Landkreis, andererseits auch die besten Standorte für Windkraftanlagen. Durch Freiflächen-PV-Anlagen gehe ebenfalls landwirtschaftliche Fläche verloren, kritisierte Drexl. „Wir sollten bei der Lebensmittelerzeugung nicht so abhängig werden wie bei der Energie“, warnte der Kreisbauernobmann.



Einig waren sich die anwesenden Vertreter der Politik – neben Bürgermeister Bolz die Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel (Grüne) und Alex Dorow (CSU) sowie Bundestagsabgeordneter Michael Kießling (CSU) – über den wichtigen Beitrag, den die Landwirte jenseits der Lebensmittelerzeugung in ihren Gemeinden leisten. „Sie sind eine wichtige Stütze für das dörfliche Leben“, so Bolz. Neben der Pflege der Kulturlandschaft seien die Mitglieder bäuerlicher Familien oft im Ehrenamt aktiv und zur Stelle, wenn Not am Mann sei. In einer Halle der Familie Bauer etwa ist das neue Weiler Feuerwehrfahrzeug untergestellt, bis das im Bau befindliche Feuerwehrhaus fertig ist.