TSV Landsberg bestätigt Rados-Verpflichtung

Von: Thomas Ernstberger

Stürmt in der nächsten Saison für Bayernligist TSV Landsberg: Vincent Stegmiller. © FCS

Landsberg – Scheibchenweise gibt Fußball-Bayernligist TSV Landsberg seine – teils schon länger feststehenden - Neuverpflichtungen für die Saison 2022/23 bekannt.

Nach Keeper David Hundertmark (von 1860 München II) und Offensivspieler Yannik Woudstra (VfR Neuburg) am Montag sowie Spielertrainer Mike Hutterers „Wunschspieler“ David Leugner (1865 Dachau) am Dienstag folgte am heutigen Mittwoch die Bestätigung des Wechsels von Abwehr-„Kante“ Matej Rados von Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen, über den der KREISBOTE bereits vor zwei Wochen exklusiv berichtet hatte.

Neben Rados wurde auch Youngster Vincent Stegmiller aus der Bayernliga-U19 des FC Stätzling verpflichtet. Der 18-jährige Stürmer, der sich beim TSV bereits vor geraumer Zeit im Probetraining vorgestellt hatte, stand bei Jürgen Meißner, dem sportlichen Leiter der Lechstädter, als „Perspektivspieler ganz oben auf der Liste“, wie die Landsberger schreiben. Am vergangenen Samstag erzielte er beim 3:2 der Stätzlinger Jugend gegen den FC Deisenhofen den Treffer zum 3:1.

„Auch mit dieser Verpflichtung verfolgt der Verein seinen Weg konsequent weiter, mit einer guten Mischung für Qualität im künftigen Kader zu sorgen“, heißt es in der Pressemitteilung des TSV Landsberg.