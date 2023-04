TSV Landsberg: Neue Hoffnung im Aufstiegskampf

Von: Thomas Ernstberger

Traumtor à la Tor des Monats: Landsbergs Mittelfeldspieler Timo Spennesberger. © Erntsberger

Landsberg - Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg gewann am Samstag 2:0 beim FC Deisenhofen und verbesserte sich damit auf den fünften Tabellenplatz. Besonders wichtig: Der Rückstand auf Relegationsrang zwei (belegt der FC Memmingen) beträgt jetzt statt sieben „nur“ noch fünf Punkte. Fünf Spieltage sind noch zu absolvieren.

Es ist schon etwas ganz Besonderes, was den Landsberger an diesem 29. Spieltag gelang: Die Null stand, Keeper Fabio Rasic hielt seinen Kasten sauber. Ein Spiel ohne Gegentor: Das gelang dem TSV in der aktuellen Saison erst zum dritten Mal – und zum dritten Mal auswärts nach dem 2:0 in Nördlingen und dem 3:0 in Hallbergmoos. Das war am 4. November 2022. Eine Premiere also im Jahr 2023, der eine weitere Premiere vorausgegangen war. Zum ersten Mal seit seinem Wechsel nach Landsberg stand Spielertrainer und Torjäger Sascha Mölders in Deisenhofen nicht in der Startelf. Der Grund waren Sprunggelenksprobleme. Spielertrainer-Kollege Mike Hutterer erzählt: „Sascha wollte eigentlich gar nicht spielen. Aber in der Halbzeit kam er dann zu mir und meinte: Ich wechsle mich jetzt ein. Ich sagte nur: Mach das! Denn seine Präsenz vorne drin hat uns natürlich gefehlt.“ Der ehemalige Bundesliga-Profi war nicht der einzige Stammspieler, der in der Startelf fehlte: Auch der zuletzt enorm spielstarke und torgefährliche Daniel Leugner (lag mit Fieber im Bett), Abwehr-Routinier Sebastian Schmeiser (ebenfalls krank) und Winter-Neuzugang Nico Helmbrecht (Oberschenkel-Probleme) mussten ersetzt werden. „Das ist schon ein Brett, wenn dir in der Bayernliga gleich vier Leitungsträger fehlen“, so Hutterer. Wenigstens durfte Linksverteidiger Alessandro Di Rosa nach seiner zweiwöchigen Sperre (rote Karte beim 3:1 gegen Schalding-Heining) wieder auflaufen.



Abtasten in der ersten Halbzeit, Torchancen Mangelware. Nach der Pause dann, mit Mölders, die Entscheidung zugunsten der Gäste. Youngster Bryan Stubhan (21) schiebt in der 72. Minute nach Zusammenspiel mit Hutterer „ganz cool“ zum 1:0 ein. „Er hat auf uns gehört und es endlich mal mit der Innenseite statt Vollspan probiert“, sagt Hutterer, der zudem verrät: „Wir haben den Jungen vor dem Spiel gesagt, dass auch sie und nicht immer nur die Routiniers Verantwortung übernehmen müssen.“ Das 2:0 dann nur vier Minuten später durch Timo Spennesberger (25), der seit Saisonbeginn, als er von 1860 II kam, Verantwortung übernimmt, nicht nur bei seinen fünf verwandelten Elfmetern. „Spenne“ überwand Keeper Enrico Caruso mit einem Traumtor aus der eigenen Hälfte. „Hoffentlich hat es jemand gefilmt. Das muss in die Auswahl zum Tor des Monats“, so Hutterer. Es war schon das neunte Saisontor des Niederbayern. Hutterer: „Das ist eine Ansage für einen zentralen Mittelfeldspieler.“



Fünf Spieltage noch, fünf Spieltage, an den die Landsberger alles gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenten hoffen müssen. „Memmingen hat fünf Punkte Vorsprung. Wir wollen noch 15 Punkte holen und bleiben optimistisch“, sagt Hutterer. Fakt ist jedenfalls: Memmingen, der Tabellen-Zweite, der zuletzt nur 0:0 in Erlbach spielte muss noch zweimal, Kottern (5:0 in Garching) auf Rang drei einmal patzen, damit der TSV noch eine Chance auf Platz zwei und damit die Aufstiegs-Relegationsspiele hat. Immer eine Landsberger Siegesserie vorausgesetzt. Der Tabellenvierte Ingolstadt II darf nicht aufsteigen, da die Erste den Sprung in Liga 2 nicht schaffen kann.



Am kommenden Sonntag muss Landsberg um 15 Uhr beim VfR Garching antreten, die zweite von drei Auswärtspartien in Folge (im Hinspiel wurde das Heimrecht getauscht.) Memmingen spielt schon am Freitag gegen Ismaning, Kottern am Samstag gegen Kirchanschöring. Da wissen die Kreisstädter beim Anpfiff also schon ganz genau, wie sich die Konkurrenz geschlagen hat. Hutterer: „Nachlegen lautet dann für uns die Devise.“