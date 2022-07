Ivonne mit im Boot

TSV Landsberg gegen Heimstetten: „Spiel auf Augenhöhe“

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Landsbergs Neuzugang Daniel Leugner musste wegen einer Knieverletzung früh vom Platz. Das Ergebnis des MRTs liegt noch nicht vor. © Ernstberger

Landsberg – Zweiter Test gegen einen Regionalligisten, zweite Niederlage für den Bayernligist TSV Landsberg. Dem 1:6 gegen Illertissen folgte am Samstag ein deutlich freundlicher klingendes 2:3 beim SV Heimstetten. Spielertrainer Mike Hutterrer: „Leider haben wir den Gegner zum Toreschießen eingeladen.“ Landsberg nutzte eine von zwei guten Möglichkeiten: Der neue Torjäger und Spielertrainer Sascha Mölders traf zum zwischenzeitlichen 1:2. Der Ex-Löwe hatte sich unter der Woche beim 19:0 gegen Kreisklassist SV Igling bereits viermal in die Torschützenliste eingetragen. Sandro Caravetta, der Neue aus Gundelfingen, traf bei diesem Scheibenschießen gleich sieben Mal.

TSV-Tor Nummer zwei in Heimstetten ging nach einem Freistoß von Hutterer und einer Flanke von Maxi Holdenrieder auf das Konto eines Spielers, der erst vier Tage zuvor verpflichtet worden war. Achim Speiser (24), der von Bayernliga-Konkurrent TSV Kottern an den Lech wechselte (der KREISBOTE berichtete), sorgte bei seinem Debüt im Landsberger Trikot nach gut einer Stunde für den Treffer zum 2:3-Endstand. Hutterers Resümee: „Ein sehr ordentliches Spiel auf Augenhöhe. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“ Wieder zwei Stürmer-Tore: „Jetzt sind wir auch in der Offensive richtig gut aufgestellt“, freut sich Jürgen Meissner, der sportliche Leiter des TSV. Allerdings: Neuzugang Daniel Leugner musste mit einer Knieverletzung früh vom Platz und ging am Wochenende an Krücken. Wie schwer die Verletzung ist, soll heute das MRT zeigen.

Speiser nach Landsberg – das ist ein schwerer Schlag für Kottern. Trainer Matthias Günes über seinen Ex-Torjäger: „Schade, dass er uns verlassen hat, denn er war nicht nur unser bester Torschütze in den letzten zwei Jahren, sondern er ist auch ein stets korrekter, guter Junge und ein Super-Typ.“ Der Stürmer (spielte früher auch beim FC Memmingen) erzielte in der vergangenen Saison in 35 Bayernliga-Spielen 14 Tore für Kottern, gesamt 36 Treffer in 89 Partien, ist laut Meissner „flexibel einsetzbar.“ Nämlich: „Er kann Mittelstürmer, aber auch auf der 10 oder außen spielen.“ Damit ist die Kaderplanung aber noch immer nicht abgeschlossen. Meissner: „Ich suche jetzt noch einen zentralen Mittelfeldspieler.“

Schließlich hat man in Landsberg in der neuen Saison große Ziele. Mölders stellte am Sonntag bei der offiziellen Teampräsentation klar: „Wir wollen Erster oder Zweiter werden“. Sprich: Aufsteigen. Am liebsten als Meister…



Am Mittwoch bestreiten die Landsberger schon ihr letztes Testspiel: Um 19 Uhr gastiert Landesligist Eintracht Karlsfeld im Sportpark. Und am Sonntag (15.30 Uhr) steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm: Pokal-Auftritt bei Bezirksligist SpVgg Egg an der Günz.

Ivonne mit im Boot



Der TSV Landsberg hat nicht nur Ex-Bundesliga-Stürmer Sascha Mölders (37) als Spielertrainer (und Torjäger) verpflichtet, sondern seine Frau Ivonne gleich mit. „Sie ist ein wichtiges Staff-Mitglied und hat sich schnell zur guten Seele und Mama der Truppe entwickelt“, wurde die 42-jährige am Sonntag offiziell vorgestellt. „Was machen Sie genau?“, wollte der KREISBOTE von ihr wissen. „Alles“, lautete die Antwort. Sie erklärt: „Ich sorge dafür, dass sich die Spieler voll auf den Fußball konzentrieren können, koordiniere die Arzttermine in Augsburg und München – und schmiere, wenn nötig, mit Sascha sogar die Wurstsemmeln für die Mannschaft.“ Ivonne ist bei allen Spielen und oft beim Training anwesend, sie macht Fotos und notiert die Torschützen (hilfreich bei einem 19:0 wie in Igling). Auch um den wichtigen Bereich „Social Media“ wird sie sich kümmern.

Und noch eine aktuelle Personalie: In der neuen Saison wird die Landsberger ein neuer Kapitän aufs Feld führen. Nach dem Abgang von Fabian Lutz (nach Memmingen) heißt der Spielführer ab sofort Alexander Benede (33).